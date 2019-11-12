Россия рассчитывает продолжить сотрудничество с ДР Конго в борьбе с лихорадкой Эбола

Москва, 12 ноября. Российская Федерация рассчитывает продолжить сотрудничество с Демократической Республикой Конго, чтобы окончательно победить вспышку смертельной лихорадки в африканской стране, говорится в официальном сообщении МИД России.

Как отмечают в российском МИД, Москва с озабоченностью следит за вспышкой эпидемии лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. По предварительным данным, число жертв уже насчитывает 2192 человека.

«Несмотря на небольшое снижение темпов заражения вирусом, профильный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что лихорадка все равно представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения», – говорится в заявлении МИД РФ.

В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в этом регионе, а также учитывая обращение президента ДР Конго Феликса Чискеди 28 сентября 2019 года вышло распоряжение правительства Российской Федерации об оказании помощи ДР Конго в противодействии вирусу Эбола. На решение этих целей в 2019-2020 годах планируется выделить 398,5 миллионов рублей.

«Рассчитываем на продолжение плодотворного партнерства с властями Демократической Республики Конго, чтобы достичь окончательной победы над эпидемией вируса Эбола и нормализации эпидемиологической обстановки в стране», – отметили в сообщении МИД РФ.

Практические нюансы предстоящего партнерства уже были обсуждены в ходе саммита Россия – Африка руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и министром здравоохранения Демократической Республикой Конго Этени Лонгондо.