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Хафтар выразил спецпосланнику ООН решимость бороться с террористами в Триполи

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Хафтар выразил спецпосланнику ООН решимость бороться с террористами в Триполи

ООН, 12 ноября. Решимость бороться с засевшими в Триполи террористами выразил фельдмаршал Ливийской Национальной Армии (ЛНА) Халифа Хафтар на встрече со спецпосланником ООН.

Главнокомандующий ливийской армии Халифа Хафтар заявил о продолжении контртеррористической операции по уничтожению боевиков в Триполи. Об этом он сообщил во время встречи со спецпосланником ООН в Ливии Гассаном Саламе. Фельдмаршал в своей речи отметил, что борьба с террором будет идти без дипломатического диалога с бандитами.

Как отмечает агентство Libyas Channel со ссылкой на слова генерал-майора ЛНА Ахмада Мисмари, генеральное командование приветствует любую международную инициативу и участие в диалоге по нейтрализации террористов. Однако пока никаких дипломатических продвижений по этому вопросу не произошло. Боевики до сих пор находятся в ливийской столице.

Отметим, что в Ливии продолжается контртеррористическая операция ЛНА «Аль-Карама». Целью операции является очистка территории Ливии от террористов. Большая часть радикалов, в том числе связанных с запрещенными в России ИГ1 и «Аль-Каидой»1, находится в Триполе и сотрудничает с так называемым ПНС. Сейчас операция находится в решающей фазе. По сообщениям некоторых СМИ, в борьбе с терроризмом участвует ЧВК «Вагнер». Однако доказательств этому нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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