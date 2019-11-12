Моралес поблагодарил власти Мексики за спасение его жизни

Мехико, 12 ноября. Покинувший пост президента Боливии Эво Моралес поблагодарил власти Мексики за решение предоставить ему политическое убежище. По словам политика, это спасло ему жизнь.

«Мы очень благодарны. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор спас мне жизнь! Спасибо, господин министр, спасибо, что спасли мне жизнь», — заявил Моралес в аэропорту столицы Мексики, где его встречал министр иностранных дел Марсело Эбрарду.

Моралес также рассказал, что его охранникам еще до отставки предлагали деньги, 50 тыс. долларов, если они его выдадут. Однако уточнять, кто был в данном случае заказчиком, экс-президент не стал.

«Пока я жив, борьба продолжается», — заявил он, сообщив, что не будет отказываться от политической деятельности.

???? El secretario @m_ebrard recibió esta mañana a @evoespueblo y le dio la bienvenida en nombre del @GobiernoMx y del pueblo de México ????????. pic.twitter.com/B91yjGKoEn — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 12, 2019

Как сообщали «Известия», Моралес не зря опасался за свою жизнь. После известия о его отставке десятки протестующих разграбили его дом. У коттеджа разбиты окна, внутри люди оставили оскорбительные надписи.

Президент Боливии Эво Моралес в ночь на 11 ноября объявил о своем уходе в отставку. Этому предшествовали три недели массовых протестов в стране, участники которых оспаривали результаты президентских выборов, прошедших 20 октября. На их сторону встали боливийские военные, которые призвали Моралеса оставить свой пост, сообщала «Газета.ру».

Управлять страной до проведения новых выборов главы государства будет оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Москва выразила надежду, что граждане Боливии решат свою судьбу без вмешательства третьих стран.

Во вторник, покидая страну, Моралес пообещал вернуться в Боливию «с большей силой и энергией». Он написал в соцсетях, что ему «больно покидать страну по политическим причинам».

Что предшествовало отставке Эво Моралеса и каковы последствия — смотрите в инфографике Федерального агентства новостей.