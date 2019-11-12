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Посольство РФ отреагировало на решение Израиля экстрадировать Буркова в США

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Посольство РФ отреагировало на решение Израиля экстрадировать Буркова в США

Москва, 12 ноября. Министерство иностранных дел России выразило сожаление в связи с решением суда Израиля экстрадировать россиянина Алексея Буркова в США.

Как отметили в МИД, подобный шаг идет вразрез с партнерскими отношениями двух стран. Об этом российское ведомство заявило по итогам встречи замглавы министерства Михаила Богданова с временным поверенным в делах Израиля Яковом Ливне.

Решение об экстрадиции Буркова было принято Верховным судом Израиля в это воскресенье. По словам адвоката россиянина Михаила Ирони, оно является окончательным и не подлежит пересмотру.

Отметим, что Бурков был задержан правоохранительными органами Израиля 13 декабря 2015 года в аэропорту имени Бен-Гуриона при прохождении паспортного контроля. МИД РФ сразу же потребовал от израильских властей предоставить российским дипломатам доступ к задержанному Буркову, что и было сделано. Сотрудники консульства России в Израиле посещали Буркова и подтвердили, что «с ним все в порядке». Кроме того, российские дипломаты находились в постоянном контакте с его адвокатом.

Как отметили в российском посольстве в Израиле, инцидент с Бурковым ставит под сомнение способность израильских властей обеспечивать безопасность российских граждан, въезжающих в эту ближневосточную страну.

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Источник: РИА Новости
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