Сирия новости 13 ноября 6.00: спецназ ВС Турции разминировал мост в Хасаке, артиллерия САА отвечает на провокации в Латакии, Алеппо и Хаме

Сирия, 30 октября. Сирийские войска жестко пресекают атаки джихадистов Латакии, Алеппо и Хаме. Турецки войска теснят курдских террористов в Хасаке и разминировали мост через реку Хабур. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): реагирует на вооруженные провокации исламистов, используя тяжелую артиллерию в Латакии, Алеппо и Хаме.

Армия Турция и союзные ей силы: успешно атакуют курдских террористов в провинции Хасака.

Курдские вооруженные формирования: несут потери в противостоянии с турецкой армией и лишились двух полевых командиров в провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: усиливает вооруженную группировку у нефтяных месторождении в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

По сообщению телеканала Al Mayadeen, ВВС Израиля нанесли ракетный удар по целям в окрестностях Дамаска. В результате атаки было разрушено жилое здание в районе Меззех, в результате чего 10 человек погибли и еще несколько были ранены. По информации ТАСС, вблизи от уничтоженной постройки располагались посольства нескольких государств и территория Университета Дамаска.

В результате работы сирийских ПВО несколько израильских ракет были сбиты над западной частью провинции.

Провинция Латакия

В северо-восточной части провинции Латакия наблюдается высокая активность военной авиации проправительственных сил. По сообщению источника в Twitter (@jisrtv), ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли ряд ударов по укреплениям исламистов, расположенных на высотах у города Кабана.

Джихадисты произвели ракетный залп в сторону административного центра провинции. Источником в Twitter (@Step_Agency) отмечается, что несколько ракет, выпущенных джихадистами из РСЗО, разорвались в окрестностях города Латакия. Информация о пострадавших не сообщается. Источником в Twitter (@baladinetwork) отмечается, что исламисты нанесли артиллерийский удар по позициям Сирийской арабской армии (САА), расположенным у населенного пункта Кастал Мааф.

Провинция Алеппо

По данным информационного портала Syria Live Map, артиллерия проправительственных сил нанесла удар по радикалам в окрестностях города Кафр-Джум на западе Алеппо. Как сообщает источник в Twitter (@HalabTodayTV), в результате подрыва заминированного мотоцикла у города Азаз на севере Алеппо пострадал один мирный житель. Рядом с поселением Аун ад-Дадат взорвался установленный курдскими террористами фугаса, в результате чего пострадало несколько местных жителей.

По сообщению источник в Twitter (@MasarPressNet) совместный российско-турецкий военный патруль миновал поселение Марадж Исмаил на восточнее города Кобани.

Провинция Дейр-эз-Зор

В районе нефтяных полей Аль-Танак и Аль-Омар появилась колонна военной техники сил международной коалиции. Ранее эти и другие нефтяные месторождения на восточном берегу Евфрата были захвачены курдскими террористами «Демократических сил Сирии» (SDF). Позднее стало известно, что США была организована охрана конвоев, незаконно вывозящих нефть с территории Сирии. Как сообщает источник в Twitter (@jisrtv), в окрестностях месторождения Аль-Омар были замечены американские военные вертолеты Sikorsky и Apache.

На подконтрольной SDF части провинции Дейр-эз-Зор участились случаи нападения на главарей курдских бандформирований. Как сообщает источник в Twitter (@DeirEzzor24), в восточной части провинции неизвестные вооруженные лица ликвидировали полевого командира Валида аль-Османа аль-Хассуна. Нападение произошло возле автомобильной развязки, на дороге, соединяющей населенные пункты Бусейра и Шхиль. Также ранения получили два боевика, которые сопровождали его в тот момент. В городе Дибан около здания больницы Аль-Амаль был ликвидирован главарь курдских террористов из поселения Хаджин, расположенного юго-восточнее Дейр-эз-Зора, которые был известен под позывным «Тарек Халаф аль-Драм». Ответственности за нападения на террористов SDF пока не взяла ни одна из противоборствующих сторон.

Провинция Идлиб

По данным источника в Twitter (@baladinetwork), бойцы САА нанесли ракетный удар по боевикам в южной части зоны деэскалации «Идлиб», расположенным в окрестностях населенного пункта Хиш. Также ВКС РФ атаковали джихадистов в окрестностях городов Кафр Набель, Хазарин и Хиш, расположенных на юге Идлиба. Как сообщает источник в Twitter (@jisrtv), среди целей российских самолетов оказались военные объекты боевиков из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» у населенных пунктов Шаннан и Кафр-Рума. Также удары российских ВКС отмечались у городов Аренба и Кафр-Набель.

Провинция Ракка

Курдские террористы SDF в рамках проведения насильственной мобилизации задержали 30 местных жителей в провинции Ракка. По сообщению информационного портала The New Arab, молодых людей боевики арестовывали в населенных пунктах Аль-Масрат, Рута, Мансура и Салхабия, расположенных рядом с Раккой.

Источником в Twitter (@huseyinbozan) сообщается, что террористы курдской вооруженной группировки, близкой к запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» (РПК), при ракетном обстреле населенного пункта Сона-аль-Муниф, расположенного западнее Телль-Абъяда, использовали ракеты с фосфорной начинкой.

Провинция Хама

Как сообщает источник в Twitter (@AleppoAMC), исламисты обстреляли позиции САА в лагере Джурин на западе Хамы. По данным источника в Twitter (@HalabTodayTV), артиллерия САА ответила на провокацию джихадистов, обстреляв их позиции у населенного пункта Зайзун, а также у поселения Кастун.

Боевики провели ракетно-артиллерийский обстрел правительственных сил у населенного пункта Кафр-Набуда на севере провинции. В районе Аль-Хауза из-за попадания ракеты боевиков в транспортное средство сирийских вооруженных сил погибло несколько солдат САА .

Провинция Хасака

Выросло число жертв теракта в приграничном с Турцией сирийском городе Камышлы. Новостным агентством SANA сообщается, что в итог погибли семь человек и 70 получили ранения. Местные источники отмечают возможную причастность к взрывам в Камышлы курдских терроистов РПК.

Армия Турции и союзные ей вооруженные формирования обстреляли из минометов курдские бандформирования SDF у населенных пунктов Рашидия, Рихания, Азизия и Касамие. По данным источника в Twitter (@huseyinbozan), турецкие солдаты захватили несколько стратегических высот в этом регионе. Также источник в Twitter (@RojavaNetwork), сообщил, что в ходе боев турки смогли с помощью ПТУРа уничтожить военный транспорт противника с 23-мм зенитной установкой.

Американские солдаты провели патрулирование по маршруту, пролегающему между населенными пунктами Румейлан и Джавадия. Турецкий портал Daily Sabah сообщает, что бойцы сил подводного спецназа Вооруженных сил Турции разминировали мост через реку Хабур, соединяющий населенные пункты Рас-аль-Айн и Тель-Халаф, который ранее был заминирован курдскими террористами.

По данным источника в Twitter (@HalabTodayTV), бойцы протурецких вооруженных формировании уничтожили у населенного пукнта Телль-Тамр, расположенного на севере провинции, хорошо укрепленную пулеметную позицию курдских террористов SDF. По итогам прошедших боев дружественным Турции вооруженным формированиям удалось взять под контроль поселение Махмудия, расположенное на севере Сирии в окрестностях города Телль-Тамр.