Русофобы Вишневский и Соколов развращали студентов телесно и духовно

Санкт-Петербург, 12 ноября. Преподаватели петербургских университетов Соколов и Вишневский, которые были уличены в домогательстве к студенткам, оказались яростными русофобами, сообщает Nation News.

Подозреваемый в убийстве 24-летней аспирантки экс-доцент СПбГУ Олег Соколов и обвиненный в домогательствах бывшей студенткой РГПУ имени Герцена профессор кафедры политологии и парламентарий петербургского ЗакСа Борис Вишневский на протяжении длительного времени продвигали в массы русофобские идеи и воздействовали на неокрепшие умы молодежи за немалые бюджетные деньги.

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов предстал перед судом по делу о зверском убийстве студентки Анастасии Ещенко, которая сожительствовала с научным деятелем в квартире на Мойке. Коллеги и студенты преподавателя отмечают, что поведение Соколова было нестабильным, его эмоции подавляли разум. Профессор мог превратиться в настоящего тирана, издевался и унижал своих студентов, особенно доставалось девушкам.

Бывшая возлюбленная Олега Соколова, у которых была связь чуть более 10 лет назад, рассказала СМИ, что обезумевший от ревности профессор привязывал ее к стулу и приставлял к лицу утюг. Пострадавшая обращалась в полицию, однако дело быстро замяли. Прошло время, Соколов уже не ограничился запугиванием, а совершил зверское убийство и расчленил тело жертвы.

Трагическое событие подняло широкий резонанс в обществе, правозащитники начали требовать от ректоров ВУЗов детально обращать внимание на жалобы со стороны студентов.

Тысячи студентов каждый год подвергаются психологическому давлению, грубому обращению и домогательствам со стороны преподавателей. Из последних случаев – обвинение профессора кафедры политологии РГПУ им. Герцена, депутата петербургского Законодательного Собрания Бориса Вишневского.

Бывшая студентка университета, представившись Кристиной, прислала на почту редакции Nation News, в котором рассказала о домогательствах в стенах учебного заведения. В ее письме было сказано, что она не единственная к кому проявлял мужской интерес Вишневский. Как пишет Nation News, журналисты связались с Кристиной. Она подтвердила свою личность и заявила, что от действий петербургского оппозиционера пострадали еще четыре студентки.

Неравнодушная общественность, опасаясь повторении истории Соколова и Ещенко, которая также была совращена своим преподавателем, а затем убита, потребовали повести в РГПУ внутреннее расследование. Утром 11 ноября, активисты выходили к зданию ЗакСа на одиночные пикеты с требованием остановить домогательства в университетах Северной столицы.

Волнения общественности не беспочвенны: Соколова и Вишневского роднит не только тяга к беззащитным студенткам, но и похожая жизненная позиция, политические убеждения и образ мышления.

Олег Соколов и Борис Вишневский, работая в престижных государственных университетах за бюджетные деньги, продвигают в массы русофобские идеи и поглядывают на запад. Соколов, к примеру, в 2003 году получил орден Почетного легиона по распоряжению бывшего президента Франции Жака Ширака. Орден был вручен российскому историку за «значительный вклад в изучение французской истории и армии». Также, он был членом научного совета Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе. Соколов был увлечен военными реконструкциями и участвовал в них исключительно в образе Наполеона.

Согласно словам очевидцам, профессор отождествлял себя с французским императором, отрицательно высказывался о российских правителях, называя некоторых из них «больными маньяками». Фанатично одержимый Францией Соколов коверкал факты истории России. Субъективные доводы он продвигал в массы, выступая перед студентами и тиражируя свои научные труды в искаженной интерпретации. Во время одной из своих лекций профессор жестко и эмоционально высказывается о российском императоре Александре I.

«Никто не хотел воевать в 1812 году, кроме Александра. Ни русская, ни австрийская армия. Хотел воевать только один больной маньяк — Александр I, который был одержим идеей войны», — заявлял Соколов на повышенных тонах.

Если доцент Соколов ставил своей целью искажать представление молодежи об истории России, то политолог Вишневский уже пытался убеждать студентов в «несостоятельности» нынешней российской власти. Депутат ЗакСа известен как один из самых активных оппозиционеров Петербурга, который отмечается на митингах вместе со своим товарищем Максимом Резником и скандально известными сотрудниками штаба Алексея Навального. Вишневского можно было встретить на мероприятиях в поддержку ЛГБТ-сообщества, где вместе с ним выступали активисты движения «Весна», известного своими провокационными действиями. К примеру, инцидент с 18-летним активистом Владимиром Казаченко, который вместе с двумя несовершеннолетними девушками принимал наркотики, а затем устроил оргию и снял это на видео. Неудивительно, что с такими товарищами как Резник, которого обвиняли в курении марихуаны, любитель молодых студенток Вишневский не осуждает поведение юного активиста.

Будучи руководителем фракции «Яблока» в Санкт-Петербурге, в поисках новых активистов часто посещает Европейский институт, который как оказалось, связан с фондами Сороса.

Такие персоны как Соколов и Вишневский ставят целью привить молодежи нетрадиционные западные ценности. Первый на протяжении многих лет извращал представление об истории Российской державы, второй пытается вызвать недовольство у молодежи современной властью.

Так что студенты университетов могут находится в настоящей опасности. Попытки сознательных студентов возразить на субъективные трактовки сомнительных персон о прошлом и будущем России, могут стоить молодым людям нормальной успеваемости, предвзятым отношением, а иногда и насилием.