Москва, 12 ноября. Соединенные Штаты своими действиями на северо-востоке Сирии толкают Турцию на возобновление операции «Источник мира», направленной против бандформирований курдов, считают эксперты.

Перед вылетом в США турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам о планах рассказать американскому президенту Дональду Трампу о невыполнении Вашингтоном своей части соглашения, предполагающего вывод бандформирований курдов из региона вдоль границы с Турцией. Достигнутые договоренности в рамках создания зоны безопасности не выполняются.

Востоковед Андрей Онтиков не исключил, что Турция может продолжить «Источник мира». Он напомнил, что операция началась после того, как Вашингтон и Анкара пришли к соглашению о выходе американцев из приграничных районов Сирии.

«С одной стороны, мы имеем нарушение договоренностей между Вашингтоном и Анкарой о выводе курдских боевиков из тех районов, с другой стороны – сами американцы вернулись в приграничные районы, — отметил специалист в беседе с «Экономикой сегодня». — Это очень серьезный фактор, который может сильно повлиять на принятие Анкарой решения о возобновлении операции против курдских «Отрядов народной самообороны».

Дамаск также пытается стабилизировать ситуацию и предложил курдским боевикам, входящим в вооруженную коалицию «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной самообороны» (YPG), вступить в ряды правительственных войск. Власти САР заявили о готовности помочь курдам в вопросах налаживания мирной жизни и поддержания правопорядка в населенных пунктах.

Однако курдские боевики вместо того, чтобы заниматься налаживаем жизни при поддержке Дамаска, решили продолжить сотрудничество с США по незаконной добыче сирийской нефти. Американская сторона использует желания курдских боевиков и преследует свои корыстные цели, занимаясь якобы защитой нефтяных месторождений Сирии.

Ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Алексей Образцов, комментируя действия США в Сирии, отметил, что претензии Турции к Вашингтону небезосновательны.

«Американцы, как известно, не только окончательно не вывели свои войска из Сирии, нарушив договоренности, но и разыграли новый скандал с незаконной торговлей нефтепродуктами при участии курдских боевиков и американских частных военных компаний. К каким-то шагам Турция безусловно готова», — пояснил специалист.

Онтиков, в свою очередь, считает, что возможны все сценарии развития событий. Он также обратил внимание на то, что в последние месяцы американцы мечутся — то они выводят свои войска, то возвращают.

«Возможно, здесь сыграли роль российско-турецкие договоренности в Сочи, способствующие усилению роли России и Сирии к востоку от Евфрата. Они могли спровоцировать обратный ход со стороны США», — предположил эксперт.

Стоит отметить, что отношения Турции и США в отличие от российско-турецких отношений находятся на низком уровне. Такие отношения у Анкары и Вашингтона сложились, в том числе из-за санкционной политики США.

США крадут нефть у народа САР при содействии курдских боевиков, которые сотрудничают с террористами «Исламского государства»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН). Курдские бандиты захватили часть территории САР под предлогом борьбы с ИГ1 и начали дискриминировать местное население. В то же время известно, что бандформирования курдов не ведут боевых действий против террористов, а помогают американцам грабить республику.

1 Организация запрещена на территории РФ.