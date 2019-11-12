США договорились с главарями курдских террористов об охране нефтяных месторождений в Сирии

Москва, 12 ноября. Вашингтон договорился с главарями вооруженных формирований курдов об охране нефтяных месторождений Сирии, которые ранее были захвачены американскими военными. Об этом заявил полковник в отставке, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что США не выполнили соглашения о выводе вооруженных формирований курдов из северных районов Сирии. При этом турецкий лидер отметил, что Анкара может провести еще одну антитеррористическую операцию в северных районах Сирии.

Баранец отметил, что согласно официальным данным курды якобы покинули зону безопасности в Сирии, которая расположена в приграничных с Турцией районах. Однако из Сирии продолжают поступать сообщения о партизанской деятельности курдских террористов на северо-востоке республики.

«Сейчас американцы позвали часть курдов в Заевфратье для охраны «своих» нефтяных полей. Ушлые американцы для того чтобы не нести потери, договорились с главарями курдов об охране этих нефтяных полей. Судя по данным разведки, курды сейчас формируют боевые отряды, и их численность неизвестна», — пояснил Баранец.

Он также добавил, что действия американцев в Сирии создали препятствия для реализации всех задач, которые планировала выполнить Анкара в рамках операции «Источник мира», передает NationNews.

«Эрдогану сейчас нужно будет думать, что делать с оставшимися боевиками и курдами», — отметил Баранец.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских террористов на севере Сирии. В рамках операции Анкара планировала создать зону безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии. Кроме того, турецкие планировали взять под свой контроль трассу М-4, которую террористы используют для доставки боеприпасов.

Операция Анкары направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские террористы не воевали против боевиков ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

17 октября в Анкаре состоялись переговоры с участием президента Турции Реджепа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса, по итогам которых турецкая сторона объявила о временной приостановке военной операции на севере Сирии, чтобы позволить курдам выйти из приграничных с Турцией сирийских районов.

23 октября США объявили о завершении вывода курдских террористов из зоны безопасности в Сирии. Однако в настоящее время отряды курдских террористов продолжают осуществлять провокации, направленные против турецких военных в зоне безопасности на севере Сирии.

В конце октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон оставит под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. При этом он подчеркнул, что США готовы использовать свои вооруженные силы для «защиты нефтяных ресурсов в Сирии».

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что США осуществляют незаконную добычу и экспорт сирийской нефти при поддержке курдских боевиков. При этом в свое время власти Сирии вложили большие средства в развитие нефтяных месторождений на северо-востоке страны, однако теперь США воруют природные ресурсы, принадлежащие народу Сирии. Доказательства данного преступления ранее были представлены министерством обороны России.

1 Организация запрещена на территории РФ.