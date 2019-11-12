Напряжение между США и Турцией доведено до пика из-за курдских боевиков в Сирии

Анкара, 12 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с американским президентом Дональдом Трампом невыполнение курдскими сепаратистами заключенных ранее соглашений о перемирии.

Как сообщалось ранее, курдские радикалы, активно поддерживаемые американскими военными, все еще не ушли из полосы северо-восточной Сирии и продолжают представлять угрозу для Турции. Турецкая контртеррористическая операция «Источник мира» была приостановлена после подписания перемирия с курдскими бандами, однако те не выполняют условия соглашения и продолжают нарушать перемирие.

Это означает, что Турция в любой момент может возобновить контртеррористическую операцию. Однако сначала президент Турции хочет обсудить ситуацию со своим американским коллегой Дональдом Трампом, который так или иначе отвечает за поведение курдских боевиков.

Ситуацию прокомментировал депутат Государственной думы Антон Морозов, который предположил, что Турция решит проблему курдских радикалов на своей границе.

«Эрдоган в любом случае доведет эту операцию до конца, чего бы ему это ни стоило. Напряжение между США и Турцией доведено до пика. Мне кажется, что если американцы не выведут свои войска и сохранят свои позиции на северо-востоке в нефтяных районах, то Эрдоган продолжит успешное развитие своей антитеррористической операции», — приводит слова парламентария издание iReactor.

Напомним, 22 октября в Сочи состоялись переговоры президента России и президента Турции. По итогам шестичасовой встречи главы государств подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно достигнутым договоренностям, начиная с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы САР и Турции за пределами зоны операции «Источник мира» были введены подразделения российской военной полиции и сирийские пограничники для содействия отводу курдских отрядов от границы на 30 километров. Также в документе была подчеркнута решимость Москвы и Анкары «бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории».