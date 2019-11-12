Эксперт назвала нездоровым поведение Панина, привязавшего дочь к батарее

Москва, 12 ноября. Председатель Московского регионального отделения «Родительского всероссийского сопротивления» Анна Кульчицкая, комментируя очередной скандальный ролик с актером Алексеем Паниным, назвала его поведение неадекватным и нездоровым.

Кульчицкая в интервью Пятому каналу прокомментировала видеозапись, на которой Панин привязывает свою дочь к батарее. По словам общественного деятеля, такое поведение является неадекватным и жестоким по отношению к ребенку.

«Поведение ненормальное абсолютно. В принципе, любое поведение, любое насилие над ребенком неоправданное, жесткое и неадекватное оно, конечно же, нездорово. Актер непонятно почему… и почему он привязал к батарее ребенка… Это неадекватность, и она не здорова», — заявила Кульчицкая.

По ее мнению, данный поступок может свидетельствовать о психических проблемах актера. Но, что важнее, это может отразиться на психике подростка, дочери актера.

Ранее Панин опубликовал у себя на странице в Instagram видео, на котором он тянет отбивающуюся дочь на кухню, попутно отчитывая ее за неубранную квартиру. Затем он привязывает рыдающего ребенка ремнем к батарее, и говорит, чтобы та дожидалась бабушку, которая ее отвяжет, передает «Газета.ру».

Тем не менее, подписчики актера усомнились в правдивости происходящего. По их мнению, это очередная провокация, задуманная с целью привлечь внимание к своей персоне.

Алексей Панин известен многочисленными скандалами и драками, а также видеороликами сексуального характера, передавал RT. В частности, в декабре 2015 года Панин приехал в Петербург, чтобы найти дочь, которую после развода оставила у себе его бывшая супруга Юлия Юдинцева. Актер несколько дней осаждал здание, в котором была квартира Юдинцевой. В итоге им назначили встречу в местном отделе УВМД. По дороге туда Панин устроил погоню за полицейским кортежем и снес шлагбаум при съезде с ЗСД. Позднее он похитил дочь при выходе со школы и увез в неизвестном направлении, после чего был объявлен в розыск.

После борьбы за опеку в 2017 году суд Владимирской области разрешил Алексею Панину официально оставить Аню у себя.