В Вашингтон на официальную встречу от ПНС Ливии был приглашен пособник террористов и похитителей людей Фатхи Башага. О чем США собираются говорить с главарем триполитанских боевиков — в материале Федерального агентства новостей.

14 ноября в Вашингтоне пройдет встреча глав МИД стран — участников так называемой коалиции по борьбе с ИГИЛ1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН). От так называемого Правительства национального согласия Ливии приедет министр иностранных дел Мухаммад Сияла, а также глава МВД ПНС Ливии Фатхи Башага, напрямую связанный с «Исламским государством»1 и похитителями людей.

Как ранее уже писало Федеральное агентство новостей, тот, кто должен обеспечивать безопасность в Триполи и на других территориях, подконтрольных боевикам ПНС, сам представляет собой главную угрозу.

На заре терроризма в Ливии

Нынешний министр внутренних дел Фатхи Башага, которого сейчас приглашают в Вашингтон, в 2014 году принимал непосредственное участие в террористической операции под названием «Ливийская заря», которую даже западная газета Guardian называла «операцией исламистов».

«Телевизионные кадры с места событий показали, что ликующие, бородатые ополченцы танцуют на разбитых авиалайнерах, стреляют в воздух из пулеметов и скандируют «Аллаху Акбар». В воскресенье они подожгли здание аэропорта, очевидно, намереваясь уничтожить, а не удержать объект», — писали в Guardian об операции, организованной Башагой в 2014 году.

Кроме этого, министр внутренних дел Башага самым активным образом участвовал в поддержке исламистов из Мисураты, помогая им и террористам ИГИЛ совершать совместные атаки на нефтяные поля Ливии.

Кто подчиняется министру террористов

В составе возглавляемого Башагой министерства находятся группировки и бандформирования, которые непосредственно связаны с ИГИЛ, «Аль-Каидой»1 и «Братьями-мусульманами» (организации запрещены в РФ. — Прим. ФАН).

Но самое главное — в подчинении Башаги находится группировка RADA, которая похищает, пытает и незаконно удерживает людей в тюрьмах. Именно члены RADA три года держали в плену российских моряков и до сих пор удерживают социологов Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Все это покрывается так называемым властью Триполи — Правительством национального согласия и лично его предводителем Файезом Сарраджем.

Террористы как предлог для оккупации нефтяных месторождений

Зачем США приглашать пособника террористов на встречу, посвященную борьбе с ИГИЛ, Федеральному агентству новостей рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

По мнению военного эксперта, боевики ИГИЛ в Ливии действуют в интересах ПНС, поскольку атакуют Ливийскую национальную армию, нападают на отдаленные аванпосты, городки, устраивают теракты, всячески ослабляют внутреннюю территорию, которая находится в юрисдикции Временного правительства Ливии в Тобруке.

«Для Триполи такая ситуацию выгодна, поэтому не случайно многие джихадистские группировки открыто поддерживают Правительство национального согласия. То, что в свое время при ПНС штурмовали [захваченный «Исламским государством» город] Сирт, было вызвано в том числе международным давлением, которое требовало устранить фактически существовавший вилайят «Исламского государства», но сама группировка после этого не исчезла. Она продолжала и продолжает действовать к югу от Бенгази, Сирта и в пустынных районах страны», — объясняет Борис Рожин.

Он подчеркнул, что речи о реальной борьбе ПНС Ливии с ИГИЛ идти не может.

«Если США используют борьбу с ИГИЛ как повод для захвата нефти или оккупации территории. Историю [с визитом представителей ПНС Ливии] пока используют медийно. Но возможно этот повод будет использован для того, чтобы высадить американский контингент в нефтяных районах Ливии и взять их под контроль под предлогом борьбы с террористами», — допустил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.