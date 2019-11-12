Глава Пентагона Марк Эспер перешел на русский, отвечая на вопросы об импичменте Трампа

Вашингтон, 12 ноября. Министр обороны США Марк Эспер продемонстрировал знания русского языка, отвечая на вопросы, касающиеся процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Во время общения с прессой, министру был задан вопрос о показаниях подполковника Александра Виндмана, которые тот дал в конгрессе в рамках процедуры импичмента. Собравшиеся журналисты несколько раз спросили министра, будет ли руководство американского военного каким-либо образом мстить подполковнику. Эспер ответил отрицательно, но журналисты еще раз спросили «придет ли конец карьере Виндмана?».

«No, nyet, nein, — раздраженно ответил Эспер по-английски, по-русски и по-немецки. — Какой язык вам подходит?».

Больше тема Виндмана в обсуждении не поднималась. Подполковник Виндман работал в Совете национальной безопасности при Белом доме и являлся одним из чиновников, которые слушали разговор Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Напомним, политические оппоненты Трампа обвиняют главу государства в том, что во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским тот пытался убедить собеседника начать расследование деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Украине. Белый дом позднее обнародовал стенограмму беседы, в которой Минюст США не нашел нарушений национального законодательства и причин для проведения расследования против Трампа. Президент США, отрицающий все обвинения, потребовал прекратить «смешной импичмент».