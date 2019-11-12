«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С

Москва, 12 ноября. Пилотажная группа «Русские витязи» получила на вооружение новейшие многоцелевые истребители Су-35С. Министерство обороны РФ опубликовало видео с истребителями на аэродроме в Кубинке (Московская область).

Истребители передали летчикам на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре. Отсюда боевые машины перебазировали на кубинский аэродром.

«Все члены «Русских витязей» ранее прошли переобучение в центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны в Липецке.

Су-35 представляет собой многоцелевой сверхманевренный истребитель четвертого поколения. По своим характеристикам он приближен к истребителям пятого поколения. Боевая машина является результатом глубокой модернизации Су-27.

Су-35С в американской прессе описывается как эффективный. Эксперты The National Interest называли этот самолет «важным фактором сдерживания» в сирийской кампании и во время обострения отношений между Россией и Турцией. Более того, как обращает внимание «Газета.ру», зарубежные эксперты оценивают Су-35С как «наиболее передовой боевой самолет России из всех, участвовавших в сирийской кампании».

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко ранее сообщил, что ВКС РФ получат 20 истребителей Су-35С до конца 2020 года. Военные получат несколько машин раньше того, чем планировалось. По его словам, следующие модификации Су-35С могут быть оснащены ракетами класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».