РЭО хочет внедрить в РФ опыт европейских компаний по переработке мусора

Москва, 12 ноября. Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев обсудил сотрудничество с представителями французской компании по переработке мусора Syctom.

По словам технического директора Syctom Фредерика Ру, компания ежегодно обрабатывает почти 2,3 миллиона тонн бытового мусора. Эта цифра соответствует объему отходов 84 муниципалитетов Парижа.

Мусор перерабатывается на десяти установках и трех мусоросжигательных устройствах, которые аккумулируют энергию. Помимо этого оборудования в распоряжении компании находится несколько пунктов сбора мусора, передает «360».

По словам Буцаева, любой успешный опыт нужно перенимать. РЭО готова внедрить европейские технологии и усовершенствовать отечественную отрасль по переработке отходов.

Ранее глава РЭО оценил работу регионов России по реализации мусорной реформы. Он отметил, что во многих регионах есть недоработки. Успешно справляется с реформой Ярославская область.