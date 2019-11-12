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Новый «министр образования» ливийского ПНС связан с ИГИЛ и был в розыске при Каддафи

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Новый «министр образования» ливийского ПНС связан с ИГИЛ и был в розыске при Каддафи

Триполи, 12 ноября. Новый министр образования Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мохамед Амари Заед связан с террористами из «Исламского государства»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН), пишет издание Libyaschannel.

Новый чиновник ПНС также был в розыске при Муаммаре Каддафи, который был свергнут террористами в 2011 при вмешательстве НАТО. Заед обвиняется в связях с террористическими группировками.

Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром с апреля 2019 года проводит антитеррористическую операцию против террористов ПНС Ливии, которые захватили северо-запад страны. Боевики, засевшие в Триполи, получают поддержку с турецкой территории. Кроме того, в Триполи поставляют вооружение и боеприпасы, а также отправляют боевиков из Сирии. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Libyaschannel
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