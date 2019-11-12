Минюст признал нежелательной в РФ организацию «Человек в беде» из Чехии

Москва, 12 ноября. Министерство юстиции Российской Федерации внесло чешскую некоммерческую организацию People In Need («Человек в беде») в перечень нежелательных на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.

«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включена организация Člověk v tísni, o.p.s (People In Need, «Человек в беде»)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что организация внесена в список нежелательных на основании решения замглавы генпрокурора РФ Юрия Гулягина.

Стоит отметить, что в 2016 году власти Донецкой Народной Республики отозвали аккредитацию у организации «Человек в беде». Власти республики приняли данное решение на основании систематических нарушений законодательства ДНР со стороны организации «Человек в беде». В частности, сотрудники организации нарушали требования по выдаче гуманитарной помощи мирному населению.

В конце июля Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной работу американской неправительственной организации «Атлантический совет» на территории России. В ведомстве отметили, что организация «Атлантический совет» использовалась для финансирования либеральных и «независимых» изданий на территории РФ. При этом данная организация осуществляет аналогичную деятельность по всему миру. В частности, «Атлантический совет» финансирует международную группу блогеров под общим названием Bellingcat, которая известна своими фейковыми расследованиями про сбитый малайзийский Boeing, «дело Скрипалей» и химические атаки в Сирии.