Петиция в поддержку расчленителя показала уровень интеллекта «оппозиции», считает Брутер

Российские оппозиционеры не вступаются за нормальных граждан, оказавшихся в трудной ситуации, однако всегда готовы протянуть руку помощи педофилам и убийцам. Политолог Владимир Брутер в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал петицию одного из ставленников Ходорковского в поддержку петербургского доцента, признавшегося в зверском убийстве своей юной любовницы.

Ранее стало известно, что член липецкого регионального отделения «Открытой России» Геннадий Макаров потребовал освобождения доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиненного в убийстве 24-летней аспирантки вуза.

«Творческий и увлеченный человек»

После сообщения о зверском убийстве и расчленении молодой девушки никто бы и не подумал, что на защиту Соколова может кто-то встать, однако в Сети неожиданно для всех появилась петиция, автор которой сообщил, что доцент СПбГУ якобы оказался жертвой обстоятельств и клеветы. При этом в самой петиции предлагается простить Соколову преступление из-за его заслуг перед наукой и обществом.

«Олега Валерьевича как творческого и страстно увлеченного человека скомпрометировали в результате длительной травли в Интернете, доведя до психически невменяемого состояния. Заслуги сира Соколова в науке неоспоримы. Мы требуем немедленной реабилитации и освобождения Олега Валерьевича Соколова», — сообщил Макаров.

Сам же Макаров человек весьма непростой, он себя называет правозащитником-юристом и является членом липецкого регионального отделения «Открытой России» беглого олигарха Михаила Ходорковского. Кроме того, автор петиции довольно часто появляется на встречах «оппозиционных лидеров» вроде блогера Алексея Навального.

Все ради хайпа

Комментируя инициативу оппозиционера Макарова, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что даже если Соколов является «творческой и страстно увлеченной наукой личностью, это не освобождает его от ответственности за совершенное преступление».

«В России все – и оппозиция, и власть, и гражданское общество должны понимать – что в стране действует закон. И хорошо было бы чтобы он действовал всегда одинаково и не менялся в зависимости от адвокатов, судей, резонанса того или иного дела. Так что предлагать освободить человека, который совершил предумышленное убийство, конечно не стоит. Это просто дискредитирует позицию тех людей, которые этого требуют», — поясняет политический аналитик.

Впрочем, для довольно маргинального оппозиционного движения в РФ зачастую не важно, кого защищать от нападок «кровавого режима». Но тут примечательно другое – российская «оппозиция» может защищать кого угодно, даже маньяков, педофилов и убийц, как это было в феврале 2019 года. Тогда лидер движения «Весна» Владимир Казаченко был задержан в Петербурге по подозрению в обороте наркотиков. В это же время в телефоне школьницы, которая находилась с ним, были обнаружены материалы порнографического характера. 18-летний активист запечатлен на них с 17-летней девушкой и 14-летней девочкой. Вопреки возмущению общественности, в «Весне» не только не осудили действия коллеги, но и поддержали их. В эфире «Радио Свобода» и вовсе назвали совращение малолетних «актом любви».

Активная поддержка со стороны «оппозиции» была оказана и главе правозащитного центра «Мемориал» в Карелии Юрия Дмитриева. Против него было заведено уголовное дело о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении приемной несовершеннолетней дочери. Активисты призвали простить Дмитриева за его заслуги перед наукой. При этом ни Навальный, ни Соболь, ни тем более Макаров ни разу не вступались за простых людей.

«Они не вписываются за нормальных людей, и это показатель интеллекта нашей так называемой оппозиции, это их вовлеченность в жизнь страны. Что можно сказать? Для них резонансным является то, что именно для них является резонансным. Им безразлична судьба тех, кто мало интересен обществу, они никогда не интересуются простыми людьми, им нужен хайп. И это один из главных характеризующих факторов этой социальной группы», — заключил Владимир Брутер.

Доцента СПбГУ Олега Соколова выловили в реке Мойке при попытке утопить пакет с отрезанными женскими руками. Дома у профессора полиция нашла обезглавленное женское тело. Убитая была аспиранткой и сожительствовала с историком. Обвиняемый дал признательные показания. По его словам, мотивом для убийства стала ссора с девушкой. Суд арестовал доцента по обвинению в убийстве.