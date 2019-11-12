США продолжат воровать сирийскую нефть руками курдских боевиков, заявил политолог

Москва, 12 ноября. США поддерживают курдских террористов в Сирии, чтобы с помощью них разграблять сирийские нефтяные ресурсы, заявил директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что в ходе визита в США намерен обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в Сирии. И, в частности, то, что «достигнутые договоренности в рамках создания зоны безопасности не выполняются».

Исаев в интервью «НьюИнформ» выразил мнение, что Вашингтон не откажется от своей позиции относительно курдских бандформирований, так как американцы с помощью них воруют сирийскую нефть.

«Я думаю, что США будут придерживаться своей позиции, а их позиция заключается в том, чтобы наименьшими силами и чужими руками реализовывать свои экономические интересы», — пояснил он.

Политолог выразил уверенность, что США не собираются выводить свои войска с Сирии, а заявления Трампа по этому поводу лишь часть предвыборной кампании.

Как сообщалось ранее, Эрдоган объявил во вторник, что отправляется на переговоры с Трампом. Перед вылетом он заявил, что США не смогли победить террористов в Сирии за время, предусмотренное соглашением от 17 октября. Более того, Эрдоган убежден, что Штаты, наоборот, занимаются укрывательством террористов.

Эрдоган пригрозил возобновить операцию «Источник мира» против курдских боевиков, если Вашингтон нарушит принятые договоренности, передает RT. Курдские формирования нарушили пункты соглашения и не покинули созданную на границе Сирии и Турции зону безопасности. Кроме того, они устраивают теракты на этой территории. В частности, два взрыва произошли в окрестностях Ракки, в результате чего были повреждены несколько бензовозов. От атак курдов пострадали и населенные пункты Камышлы и Телль-Абъяд.

Напомним, 22 октября Путин и его турецкий коллега по окончании шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, сообщала «Газета.ру». Так, в одном из пунктов указано, что с 12.00 (по московскому времени) 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи Путина и Эрдогана заявил о прекращении военной операции Турции против курдских бандформирований.

При этом Эрдоган предупредил, что Анкара возобновит операцию против курдов, если США нарушат договор по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности.