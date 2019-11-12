Бейсджамперы из России рассказали, как «поставили Южную Корею на уши»

Сеул, 12 ноября. Россияне Алексей Выхов и Сергей Головатый, задержанные после прыжка с небоскреба в Южной Корее, рассказали, в чем их обвиняют.

По словам Выхова, спорстсмены приехали в Пуссан, чтобы попрыгать с 400-метрового здания. Но в итоге совершили прыжки с нескольких домов поменьше.

В Китае и в России бейсджамперам уже приходилось платить штрафы за прыжки. Но в Интернете не было информации о запрете прыжков с высоких зданий в Южной Корее.

«Но однозначно мы не знали, что проникновение на крышу, — причем крыши были все открытые, — это запрещено», — сообщил Головатый, его слова передает «Пятый канал».

Корейские правоохранители отследили нарушителей с помощью уличных камер видеонаблюдения и задержали. В полицейском участке их допрашивали несколько часов.

Выхов добавил, что они вдвоем с другом «поставили Корею на уши». Сейчас их прыжки показывают по всем каналам республики. Тем временем делом россиян занимается прокуратура.

Скорее всего, россиянам грозит крупный штраф в размере трех тысяч долларов. А пока молодые люди могут перемещаться по Южной Корее, но не покидают страну в ожидании решения прокурора.