Москва, 12 ноября. Пропагандистская кампания, которую ведет Украина против Крыма, не принесла никаких результатов, кроме еще больше отвращения к ней, поскольку невозможно изменить демократическое волеизъявление населения. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

Парламентарий прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о полуострове, который, по его мнению, обязательно вернется в состав Украины.

«Никакой фильм, независимо от сценария и режиссера, не способен убедить население Крыма вернуться на Украину», — заявил Белик в интервью RT.

Он сказал, что сегодняшняя «пропагандистская кампания, которую ведет Украина против Крыма», не принесла никаких результатов, кроме еще большего отторжения населения полуострова от страны.

Белик заметил, что на Украине верят в силу антироссийских сюжетов, полагая, что регулярная искусственная демонстрация России в отрицательном свете каким-то образом может приблизить возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию.

«На самом деле, как показывает опыт, ни один фильм, даже самый гениальный, не способен изменить демократическое волеизъявление населения», — заключил депутат.

Ранее бывший украинский лидер Петр Порошенко выразил уверенность, что когда-нибудь Крым вновь «будет украинским». Политик заявил об этом после просмотра фильма Наримана Алиева «Домой», повествующего о жизни крымско-татарской семьи.

Порошенко не является единственным представителем Украины, полагающим, что полуостров возвратится в ее состав.

В частности на это рассчитывает украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний, который предложил возбудить «миллион уголовных дел на каждого россиянина», незаконно пересекшего крымскую границу. По его мнению, это заставит Россию испытывать от полуострова неудобства, и она, возможно, от него откажется.

Мысли о Крыме не оставляют и действующего президента страны Владимира Зеленского, который пообещал, что вернет полуостров после Донбасса.

Напомним, Крым стал российским регионом по итогам народного референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с РФ. Россия со своей стороны неоднократно отмечала, что вопрос принадлежности региона закрыт окончательно.

В начале ноября крымский политолог и экс-депутат госсовета Крыма Владислав Ганжара повторно напомнил, что способов возврата полуострова в состав Украины нет.