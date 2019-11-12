Киев объявил о снятии всех препятствий для проведения саммита в «нормандском формате»

Киев, 12 ноября. Все препятствия на пути к проведению встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция и Германия) были сняты в ходе заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Дарья Олифер в Facebook.

Разведение сил и средств в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом, как считают в Киеве, на пути к проведению встречи в «нормандском формате».

«Сегодня на заседании трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в «нормандском формате» на высшем уровне», — написала Олифер на своей странице в социальной сети.

При этом, сообщила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы, Украина рассчитывает, что проведение встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта в Донбассе.

В то же время в Кремле считают преждевременным разговор о проведении переговоров в «нормандском формате» до конца этого года, поскольку остается еще много вопросов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что саммит в «нормандском формате» должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. Тогда после государственного переворота в стране к власти пришло новое руководство, и Луганск и Донецк отказались подчиняться ему. В ответ Киев заявил о начале военной кампании против республик Донбасса.