Москва, 12 ноября. «Международный антикризисный центр» установил, что власти США и Великобритании осуществляли вмешательство в выборы президента на Мадагаскаре.

«Международный антикризисный центр» (International Anticrisis Center) отреагировал на очередные попытки американских СМИ заявить о причастности России к вмешательству в выборы. Так, 11 ноября на страницах издания New York Times была опубликована статья, в которой рассказывалось о предвыборной гонке на Мадагаскаре. Американские журналисты снова попытались убедить своих читателей в том, что российская сторона якобы «вмешивалась в предвыборную гонку» на Мадагаскаре.

«Тема российского вмешательства, с 2016 года активно тиражируемая западными СМИ, не оставляет заголовки крупнейших изданий, несмотря на то что опубликованный в США доклад Мюллера наглядно продемонстрировал отсутствие каких-либо значительных подтверждений этих обвинений. При этом, деятельность других акторов не упоминается», — сообщает «Международный антикризисный центр».

В статье New York Times нет упоминания о «Международном антикризисном центре», который в 2019 году обнародовал результаты собственного масштабного исследования. С 2018 по 2019 год специалисты центра провели анализ предвыборных программ всех кандидатов в президенты Мадагаскара, а также политической ситуации в стране.

Российские социологи обнаружили признаки иностранного вмешательства в предвыборную гонку на Мадагаскаре. Согласно результатам исследования, на Мадагаскаре активно работали представители американской организации «Корпус мира», которое является независимым федеральным агентством правительства США.

Около 150 представителей «Корпуса мира» осуществляли попытки координировать процесс выборов на Мадагаскаре. Кроме того, во время предвыборной кампании была зафиксирована деятельность около 20 американских некоммерческих организаций, среди которых «Национальный фонд демократии», «Фонд Сороса», «Project Syndicate», «Фонд Макартуров», «USAID», а также «Центр стратегических и международных исследований». Также в период выборов на территории Мадагаскара действовали сотрудники Кибернетического командования США.

Однако США были не единственной страной, которая осуществляла вмешательство во внутренние дела Мадагаскара. Во время предвыборной гонки на острове действовали представители британской организации «Вестминстерский фонд в поддержку демократии», которые были направлены на Мадагаскар в качестве наблюдателей. Однако позднее выяснилось, что британцы осуществляли подкуп избирателей, а также предпринимали попытки склонить известных людей к агитации в пользу кандидатов-спойлеров, которые оттягивали на себя часть голосов другого кандидата со сходной символикой и программой.