В Новой Зеландии опровергли подозрения во вмешательстве РФ в конкурс «Птица года»

Москва, 12 ноября. Природоохранная организация «Королевское общество защиты птиц и лесов Новой Зеландии» отвергло подозрения интернет-пользователей во «вмешательстве» России в конкурс «Птица года», сообщила радиостанция RNZ.

Птицей года в этом году стал желтоглазый пингвин или, как его еще называют, хоихо. По данным природоохранной организации в голосовании приняли участие люди из 93 стран мира, большинство иностранных участников было из Австралии (684 человека), Британии (682), США (563) и России (335).

Представительница «Королевского общества защиты птиц и лесов Новой Зеландии» Меган Хабшер отметила, что подозрения в Сети возникли из-за географии участников голосования.

«Люди придумывают различные теории о российском вмешательстве в новозеландские выборы. Но мы можем всех уверить, что в этот раз все было честно», — приводит издание Guardian слова Хабшер.

Женщина сообщила, что организация проверяла IP-адреса и данные всех принявших участие в голосовании людей. Она подчеркнула, что все «выглядит чисто».

При этом Хабшер отметила, что при окончательном подсчете голосов, после проверки электронных адресов некоторые голоса были не учтены. Например, в организации приняли только 193 голоса из России, а из 16 тысяч проголосовавших из Новой Зеландии верифицировали всего 12,6 тысяч.

Женщина также нашла разумное объяснение участия россиян в голосовании. По ее словам, у РФ и Новой Зеландии много общих птиц, например, малый веретенник, который «каждый год летает туда и обратно».