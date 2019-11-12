Жесткая реакция на вторжение США могла предотвратить госпереворот в Боливии

Руководство страны для предотвращения государственного переворота, как это случилось в Боливии, должно действовать сразу и жестко. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Госпереворот в пользу США

Ситуация в Боливии в очередной раз показала, что власть должна быть сильной и принимать волевые решения. Государственный переворот в этой стране означает, что пал последний бастион на пути Соединенных Штатов к Венесуэле, ситуация в которой до сих пор остается крайне сложной. И если Каракас проявит слабость, то Венесуэле грозит судьба Боливии.

В Боливии 20 октября, после выборов президента, вспыхнули массовые беспорядки, которые продолжаются по сей день. В трех крупных городах — Сукре, Санта-Крусе и Кочабамбе — к протестующим присоединились сотрудники полиции. Вооруженные силы призвали Эво Моралеса покинуть пост ради «обеспечения стабильности в стране».

Руководство Венесуэлы, Кубы, Мексики, а также избранный президент Аргентины Альберто Фернандес назвали произошедшее в Боливии государственным переворотом и осудили происходящее. При этом американцы не ограничиваются вмешательством во внутренние дела стран Латинской Америки. Ситуация в китайском Гонконге до сих пор остается крайне тяжелой. Масштабные протесты идут там уже с марта текущего года. И обстановка только накаляется.

Американская технология

Как отметил Евгений Федоров, власть для предотвращения государственного переворота, как это случилось в Боливии, должна реагировать сразу и жестко. Иначе она обречена на провал.

«Американцы провели около ста разного рода военных переворотов. Из известно близких нам — Киев в 2014 году. Это был чисто военный переворот. Да и в Тбилиси до этого их было аж два. И в Киргизии. По всей территории. И у нас были попытки на Болотной площади. Это современная технология карательных операций в рамках американского однополярного мира», — пояснил Евгений Федоров.

Депутат обратил внимание, что сразу после событий в Боливии президент США Дональд Трамп тут же открытым текстом заявил, что Венесуэла и Сальвадор станут следующими странами. Это американская технология, подчеркнул политик.

«Другое дело, почему она удалась? Кто такой президент Боливии? Я помню, как он приезжал в Москву и критиковал, что министры Боливии назначаются из Вашингтона. Он сторонник суверенной Боливии, освобожденной от американского внешнего правления, что в принципе было изначально. Американцы в Латинской Америке почти везде установили свою вертикаль власти. Но президент Боливии не учел собственные подходы, не обеспечил их государственным строительством, в отличие от президента той же Венесуэлы», — добавил Евгений Федоров.

Депутат напомнил, что Уго Чавес и его приемник — Николас Мадуро — всегда исходили из того, что США будут пытаться их свергнуть. Поэтому они готовили инфраструктуру государства — армию, полицию и народ — за счет общественных структур для того, чтобы предотвратить такого рода вторжение. У США оно откровенно не получилось, потому что они не получили поддержку ни армии, хотя американцы подкупали генералов, ни полиции, ни тем более народа.

«Ты должен не только демонстрировать осведомленность, но и как руководитель страны в теоретическом и практическом плане должен к этому быть готов. Если государство готово к американскому вторжению в виде оранжевых интервенций стандартного типа, то оно может их отбить. Лучше всего, если государство будет проводить политику суверенитета, свободы и независимости. Тогда и вторжения не будет. А это значит, чтобы бизнес, правовая и финансовая системы были независимыми от американцев. Этого в Боливии вообще не было», — рассказал Евгений Федоров.

Депутат напомнил и ситуацию в Гонконге. Отвечая на вопрос, почему городские власти с весны не могут окончательно подавить протесты, парламентарий отметил, что в Гонконге нет протестов жителей города. Там идут протесты Соединенных Штатов, оформленные как волеизъявление жителей Гонконга.

«Это означает, что в принципе нельзя договориться с протестующими. Если вы с ними о чем-то договорились, то американцы тут же их заменяют на других. А если не договорились, то протестующие имеют убежище, освобождение от правосудия. Грубо говоря, чтобы решить проблему Гонконга, Пекину надо, во-первых, ускоренно восстановить территориальное единство Китая и, во-вторых, закрыть границы Гонконга в правовом смысле для экстремистов. И все будет решено за пару месяцев», — рассказал Евгений Федоров.

Раскачать лодку в России мешает эффективная работа силовиков, благодаря которым инспирированные Западом летние беспорядки в Москве были сведены на нет. По словам Федорова, сотрудники столичных правоохранительных органов предотвратили в зародыше попытку организованного США госпереворота.

«Если бы пятой колонне удалось поставить палатки, то процесс приобрел бы необратимый характер. Если бы правоохранительная система замешкалась на два-три дня по каким-то причинам, как это было в Киеве, тогда все — процесс стал бы необратимым, а если и обратимым, то только через огромную кровь», — заключил Евгений Федоров.

Ранее Федеральное агентство новостей проанализировало иностранные публикации и доклады и пришло к выводу, что Запад не намерен мириться с сильной и независимой Россией и к 2030 году мечтает превратить ее в маленькое, ничего не значащее государство, оказывая на страну давление как извне, так и изнутри.