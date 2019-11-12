Близкая знакомая доцента-убийцы Соколова раскрыла секреты его семейной жизни

Санкт-Петербург, 12 ноября. Доцент СПбГУ Олег Соколов и о первой жене, которая умерла при странных обстоятельствах, отзывался так же, как об убитой им аспирантке Анастасии Ещенко. Об этом и других подробностях семейной жизни историка рассказала близкая знакомая профессора, пожелавшая остаться неназванной.

По ее словам, с первой супругой Соколов познакомился, когда та еще училась в школе. Он был преподавателем Анастасии Викторовой, которая впоследствии в браке родила ему дочь.

Как рассказала знакомая доцента, девушка была кроткой, как и остальные дамы Соколова, он хотел чувствовать власть. Своенравных спутниц историк не выбирал, они не вписывались в его мировоззрение. Девушек, проявлявших характер, он тут же бросал и отправлялся на поиски новой «фарфоровой статуэтки», с которой «не стыдно выйти в свет».

«Все его женщины были гораздо моложе. Если девушка взрослела, ему казалось, она теряла привлекательность – для него это важный аспект», — призналась она, раскрывая секреты.

По ее словам, историк не раз устраивал в квартире на Мойке балы, во время которых прямо при жене не стеснялся ухаживать за гостьями. Впоследствии в его жизни появилась вторая супруга Анна, с которой он начал жить, еще будучи в браке. Причем к своим детям Соколов относился как к маленьким фрейлинам, не более. Он не уделял им должного внимания.

Как подметила знакомая доцента, о первой жене он в свое время высказался практически так же, как о Ещенко на недавнем суде. Аспирантку он назвал «чудовищем из сказки».

«Она стала фурией. Ее как подменили», — объяснил он развод.

Рассказчицу удивил тот факт, с какой жестокостью профессор расправился с возлюбленной. По ее словам, он брезговал вступать в драку и нередко закатывал истерики, если что-то ему не нравилось.

«Он ведь курицу не мог разделать, потому что патологически брезглив. А тут пошел и разделал труп», — ужаснулась она.

Напомним, по версии следствия, Соколов 7 ноября застрелил Ещенко, с которой его связывали романтические отношения, а в ночь на 9 ноября попытался расчленить тело и избавиться от останков, выбросив их в Мойку. Там доцента и задержали при попытке утопить рюкзак с отрезанными женскими руками и пистолетом.

Полицейские отправились в квартиру историка, где обнаружили другие останки девушки и окровавленную пилу. В отношении Соколова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», он признался в преступлении и оформил явку с повинной.

Накануне доценту СПбГУ предъявили обвинение в убийстве 24-летней девушки. Соколова арестовали по решению Октябрьского районного суда Петербурга до 8 января следующего года.