Соловьев объяснил, чем похожи обвиняемый в убийстве аспирантки Соколов и Навальный

Москва, 12 ноября. Обвиняемого в убийстве аспирантки историка и доцента СПбГУ Олега Соколова и скандального главу так называемого ФБК Алексея Навального объединяет совершенное отсутствие сострадания к стоящим ниже людям. Такое мнение выразил известный ведущий Владимир Соловьев.

«Что объединяет убийцу Соколова, блогера Навального, некого Чубайса, Коха? Отсутствие эмпатии. У них в принципе нет сострадания к стоящим ниже их. К друг другу? Тоже нет. Они не считают, что кто-то может стоять рядом с ними», — заявил ведущий в эфире радиостанции «Вести FM».

Он также отметил, что все они существуют исключительно благодаря обожанию со стороны приспешников — им необходимо быть в центре внимания. Именно поэтому попытки других людей «перетянуть одеяло» провоцируют их на радикальные меры, считает ведущий.

В качестве примера Соловьев привел судьбу Навального, который некогда был популярной скандальной персоной и имел не только финансовые поощрения за свои «расследования», но и определенное признание. Блогер был завсегдатаем оппозиционных форумов и человеком, которого многие видели «лицом либерального сообщества».

Однако в настоящее время глава ФБК оказался в тени своей любимицы юристки Любови Соболь, которая ловко переключила на себя внимание западных инвесторов. После этого Навальный, по информации источника в ФБК, решил отстранить соратницу от работы в фонде до декабря 2019 года.

«Они считают, что в принципе терпят кого-то рядом с собой, пока чувствуют обожание или вынуждены с этим мириться. Но внутри они полностью убеждены в своем превосходстве над всеми. У них нет эмпатии, нет ничего человеческого, нет сострадания»,— заметил Соловьев.

Напомним, историк, доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов оказался под подозрением в убийстве своей 24-летней аспирантки, студентки СПбГУ Анастасии Ещенко. С девушкой Соколова связывали не только учебные, но и личные отношения.

11 ноября 63-летнему преподавателю было предъявлено обвинение в убийстве аспирантки. Историка арестовали по решению Октябрьского районного суда Петербурга на время проведения предварительного следствия, до 8 января 2020 года. В настоящее время он находится под стражей.

Один из знакомых Соколова по реконструкторской среде рассказал, что историк всегда выбирал себе в качестве спутниц молодых девушек, а также порой отличался неоправданным деспотизмом и был вспыльчив.