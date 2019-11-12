Москва, 12 ноября. Депутат Наталья Поклонская сыграла на рояле в Госдуме. Парламентарий стала участником концерта «На свой лад», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Заместитель председателя комитета по международным делам призналась публике, что давно не играла.

«Инструмент яркий, глубокий. Так передается звук, что я даже в первый раз сбилась», — поделилась впечатлениями Поклонская.

По ее словам, «наши ребята будут занимать все самые первые, самые лучшие места, если они будут учиться на отечественных, самых лучших в мире инструментах». Стоит отметить, что парламентарий не была единственным депутатом, решившим продемонстрировать свой талант.

Сергей Боярский выступил дуэтом с солистом «Московского государственного академического театра оперетты» Иваном Викуловым. Он сыграл на рояле «Песню о тревожной молодости», музыку к которой написала Александра Пахмутова.

Мероприятие было организовано комитетом Госдумы по культуре. По словам главы комитета Елены Ямпольской, концерт был подготовлен по предложению Минпромторга в поддержку отечественных производителей музыкальных инструментов.

«С 2017 года по поручению президента идет производство отечественных музыкальных инструментов для обеспечения ими школ искусств по всей стране, с 2019 это уже стало частью нацпроекта «Культура». И это то начинание, которое наш комитет безусловно поддерживает, и потому, что дети по всей стране получают наконец-то возможность учиться, развивать свои таланты, пользуясь нормальными инструментами, и потому, что мы считает, что производство музыкальных инструментов в принципе гармонизирует жизнь в стране», — сказала парламентарий.

На концерте также выступают заслуженная артистка России Екатерина Мечетина, народный артист России Игорь Бутман. Кроме того, участие в мероприятии принимают и популярные коллективы инструменталистов, ученики детских музыкальных школ из разных регионов страны.