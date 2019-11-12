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Киев запретил своей делегации ехать в РФ для подписания протокола о рыболовстве в Азове

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Киев запретил своей делегации ехать в РФ для подписания протокола о рыболовстве в Азове

Москва, 12 ноября. Украинское правительство запретило своей делегации выезжать в Россию для подписания протокола о квотах на вылов рыбы в Азовском море на следующий год, сообщил заместитель председателя российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, руководитель Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ) Николай Господарев.

Протокол по использованию природных ресурсов в Азовском море подписывается между Москвой и Киевом каждый год поочередно на территории каждой из сторон. В этом году документ должен быть подписан в России, однако накануне стало известно, что Киев планирует подписать соглашение на 2020 год дистанционно.

«Они [украинская делегация] не могут выехать. Им правительство не разрешает [уехать в Россию на подписание протокола]», — отметил Господарев в беседе с ТАСС.

Представитель российской делегации считает, что проблема находится «в политической плоскости». Но в то же время Господарев подчеркнул, что отношения между научными кругами и участниками рыбного промысла очень хорошие.

Отмечается, что заседание российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства пройдет в режиме онлайн в среду.

Азовское море является внутренним морем двух государств — России и Украины. Рыболовство в этом море регулируется двусторонней российско-украинской комиссией.

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Источник: ТАСС
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