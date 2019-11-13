Кто выступил против борьбы с нацизмом. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

США и Украина за нацизм. Четверть времени правления страной Трамп играл в гольф. Об этом и многом другом Александр Малькевич расскажет в новом выпуске «Слова на свободе».

США и Украина против борьбы с нацизмом

Большинством голосов была принята резолюция Третьего комитета Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, внесенная Россией: 121 страна проголосовала «за». Лишь две страны против — Украина и США. Они выступили за будущий нацизм. 55 государств воздержались (Германия, Италия, Польша и другие), они, может быть, и рады были бы поддержать Штаты, но было бы странно, если бы страны с такой историей выступили «за», поэтому они предпочли воздержаться.

77-летний Блумберг — новый претендент на президентство в США

Майкл Блумберг, 77-летний мультимиллиардер, создатель информационного агентства Bloomberg, трёхкратный мэр Нью-Йорка, ввязывается в президентскую гонку в США. Блумберг считает, что он единственный, кто может победить Трампа. В этот раз в США очень возрастная гонка. Дональду Трампу 73 года, Берни Сандерсу 78, Джо Байдену 76 лет. На момент избрания Билла Клинтона ему было 47, а Бараку Обаме 48. Совсем малыши по сравнению с нынешними кандидатами.

Хип-хоп исполнитель Канье Уэст заявил, что планирует побороться за пост президента США в 2024 году

Выступая на фестивале инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке, рэпер сказал, что будет баллотироваться.

«Мы бы создали так много рабочих мест!» — поделился планами исполнитель.

Также он обратил внимание, что каждый третий афро-американец сидит в тюрьме.

«Мартина Лютера Кинга убили не потому, что у него была мечта; у него было несколько иное, о чем он собирался говорить. Он говорил о расширении прав и возможностей для черных, об увеличении экономических возможностей», — добавил он.

Билл Гейтс заявил, что проголосует за того, кто предложит платить меньше налогов​​​​

Билл Гейтс обмолвился, что в 2020 году проголосует за того кандидата, который предложит ему платить меньше налогов. Хоть это будет и Трамп, но точно не за Элизабет Уоррен, которая намерена обложить олигархов налогами до ушей. Социалист Берни Сандерс, горячо поддерживающий Уоррен, даже написал, что, если (предположим!) отобрать у Гейтса 100 млрд в качестве налогов, он все еще останется миллиардером, а вот проблемы бездомных и отсутствия питьевой воды это решило бы одним махом. Защитники Гейтса настаивают на том, что он тратит все свое состояние на благотворительность.

Американские журналисты подсчитали, сколько времени Трамп провел на поле для гольфа

Трамп уверял, что на посту президента у него не останется времени на любимое хобби. Журналисты проверили и подсчитали, что за 1022 дня правления страной Дональд Трамп 273 раза посетил гольф-клуб. Это 23,2% дней его пребывания на посту президента США. Это не вяжется с его заявлением во время предвыборной кампании:

«Я собираюсь работать на вас. У меня не будет времени, чтобы играть в гольф».

В армии США существует традиция— командующие выдают военнослужащим список литературы «для домашнего чтения»

Это достаточно давняя, и при этом с идеологической точки зрения важная традиция. Каждый год все командующие родами войск выпускают список рекомендованной военнослужащим литературы для «домашнего чтения». Список ранжируется: от литературы для только поступивших на службу до списка для командиров и старшего офицерского состава. В список входит как профессиональная литература, так и историческая, дипломатическая, военно-историческая, гуманистическая литература, современная философия, и даже научная фантастика.

Глава Национального союза журналистов Украины сообщил, что каждый пятый день в стране нападают на журналистов.

«Каждый пятый день на Украине бьют журналиста. За 10 месяцев 2019 года на Украине было зафиксировано 60 случаев физической агрессии в отношении журналистов», — сообщил Томиленко на странице в Facebook.

Отдельной строкой проходят действия властей. Окружным административным судом Киева принято решение о закрытии старейшей газеты «Рабочая газета», история которой началась в 1897 году. Решение пока не вступило в силу, поскольку издание подало апелляцию. А в регионах есть ток-шоу с интересным названием «Говорит великий Львов». Там координатор общественной организации украинских боевиков «Всеукраинское волонтерское движение» и участник войны в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире назвал журналиста Руслана Коцабу работником ФСБ и схватил за ухо. Вина Коцабы в том, что, по его заявлению, Зеленскому следовало бы более жестко разобраться с протестующими против разведения войск в Донбассе и добиться встречи в «нормандском формате». Елейко назвал журналиста «лжецом и манипулятором», а ведущий его поддержал!

Зеленский поручил создать законопроекты об урегулировании СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров до конца года разработать и внести в парламент законопроекты об урегулировании СМИ, в том числе о стандартах для новостей, о борьбе с фейками и о запрете россиянам владеть украинскими СМИ. Этот указ опубликован на сайте главы государства. А называется указ — «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства».

В Ирландии подписали соглашение об усилении борьбы с fake news

В Ирландии представители семи стран (Ирландия, Австралия, Финляндия, Эстония, Сингапур, Великобритания и США) подписали соглашение об усилении совместной борьбы с распространением во всемирной Сети фейков. Принятый документ подразумевает выработку единого механизма для мониторинга и регулирования социальных сетей, с целью оперативного выявления в них ложных инфоповодов и потенциально вредоносного контента, оскорблений и кибербуллинга, а также противодействия попыткам вмешательства в онлайн-голосования и опросы. В нашей стране происходит нечто подобное, и за это мы неизменно подвергаемся критике. А западное очищение от фейков приветствуется. Объективность? Нет, не слышали.

Рано или поздно запущенный на западе бумеранг такого мониторинга, конечно, к нам прилетит. И, судя по всему, зачистят нас. Берегите себя и свой контент в интернете. Увидимся.