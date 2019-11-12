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«Беговую столицу» России определят по итогам полумарафона летом 2020 года

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«Беговую столицу» России определят по итогам полумарафона летом 2020 года

Москва, 12 ноября. «Беговую столицу» России выберут по итогам всероссийского полумарафона «ЗаБег» летом 2020 года, сообщили организаторы проекта.

В полумарафоне примут участие 85 регионов страны, на старт выйдут десятки тысяч россиян. Состязание начнется 31 мая, участникам придется бежать дистанции в один, пять и десять километров, передает «360».

Сильные спортсмены могут пробежать 21,1 километра. Как рассказала руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу, в 2017 году в забеге принимали участие всего десять городов. Следующим летом ожидается участие почти двухсот тысяч человек.

Организаторы планируют подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса по масштабности спортивного мероприятия.

В мае в российской столице состоялся полумарафон, участниками которого стали спортсмены из 40 стран мира. Победителем забега стала призер Олимпиады Татьяна Архипова.

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