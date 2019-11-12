Сирия новости 12 ноября 22.30: САА отвечает на провокации боевиков в провинциях Латакия, Алеппо и Хама, протурецкие силы теснят SDF в Хасаке

Сирия, 30 октября. Сирийская армия отвечает на вооруженные провокации джихадистов в провинциях Латакия, Алеппо и Хама. Протурецкие силы берут под контроль новые территории в провинции Хасака. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): отвечает артиллерийскими ударами по позициям непримиримых боевиков в Латакии, Алеппо и Хаме.

Армия Турция и союзные ей силы: в провинции Хасака уничтожили хорошо укрепленную пулеметную точку курдских террористов и продолжают успешно наступать на позиции курдских боевиков.

Курдские вооруженные формирования: несут существенные потери на севере провинции Хасака и теряют территории под натиском протурецких сил.

Провинция Латакия

Боевики незаконных вооруженных формирований произвели ракетную атаку в направлении административного центра провинции. Как сообщает источник в Twitter (@Step_Agency), несколько ракет, выпущенных джихадистами из РСЗО, упали в окрестностях города Латакия. Информация о жертвах отсутствует.Также особо отмечается увеличение активности вооруженных радикалов и на севере провинции. По данным источника в Twitter (@baladinetwork), исламисты обстреляли из артиллерии позиции Сирийской арабской армии (САА), расположенные у населенного пункта Кастал Мааф.

Провинция Алеппо

В материале информпортала syria.liveuamap указывалось на то, что артиллерия проправительственных сил ударила по позициям радикалов в окрестностях города Кафр-Джум в западной части провинции Алеппо. По сообщению источника в Twitter (@HalabTodayTV), результате взрыва заминированного мотоцикла на дорожной развязке у города Азаз, расположенного на севере Алеппо, пострадал один мирный житель. В материале информационного портала Syria Live Map указывалось на то, что проправительственные силы обстреляли из артиллерии позиции радикалов в окрестностях города Кафр-Джум в западной части провинции Алеппо. Также сообщается, что рядом с поселением Аун ад-Дадат в результате взрыва установленного курдскими террористами фугаса подорвалось несколько фермеров, которые получили тяжелые ранения.

Источник в Twitter (@MasarPressNet) рассказывает, что совместный российско-турецкий военный патруль проследовал через поселение Марадж Исмаил восточнее от города Кобани.

Провинция Хама

По сообщению источник в Twitter (@AleppoAMC), боевики обстреляли позиции САА в лагере Джурин на западе Хамы. Как сообщает источник в Twitter (@HalabTodayTV), артиллерия правительственных войск ответила на провокацию непримиримых джихадистов, обстреляв их позиции у поселения Зайзун. Также под артиллерийским огнем правительственных войск оказались укрепления радикалов у поселения Кастун.

Исламисты провели ракетно-артиллерийский обстрел правительственных сил на севере провинции, у населенного пункта Кафр-Набуда. В районе Аль-Хауза в результате попадания ракеты боевиков в транспортное средство сирийских вооруженных сил погибло несколько солдат САА.

Провинция Хасака

Как сообщает источник в Twitter (@HalabTodayTV), бойцы протурецких вооруженных формировании в окрестностях населенного пукнта Телль-Тамр на севере провинции уничтожили хорошо укрепленную пулеметную позицию курдских террористов из «Демократических сил Сирии» (SDF). По итогам боевых действий с курдскими боевиками дружественным Турции вооруженным формированиям удалось взять под свой контроль контроль поселение Махмудия, расположенное на севере Сирии у города Телль-Тамр.