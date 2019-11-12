С патриотизмом в сердце. Хирург Лео Бокерия о Родине и здоровье нации

Лео Бокерия — именно так зовут знаменитого на весь мир хирурга. За почти 50 лет профессиональной деятельности его имя стало синонимом надежды на жизнь для тысяч людей. Бокерия специализируется на болезнях сердца — ишемии, инфарктах, детских патологиях. Он дарит пациентам шанс на выздоровление и дальнейшую полноценную жизнь. Работать не покладая рук хирургу помогает любовь к родной стране.

Лео Антонович — всемирно известный ученый, главный хирург России, член Президиума РАМН, член Общественной палаты РФ, активный участник многих других общественных организаций. Он провел более двух тысяч операций на открытом сердце, в их числе — первая в России пересадка сердца.

Бокерия одним из первых в мире научился выполнять одномоментные операции врожденных пороков сердца. Раньше пациенты с врожденными пороками считались неоперабельными. Лео Антонович внес огромный вклад в решение проблем, связанных с ишемической болезнью: изобрел и внедрил новые методы реконструкции левого желудочка сердца у больных ишемией.

Сокурсники и преподаватели Первого медицинского института всегда отзывались о Лео как об очень талантливом студенте: его отличало особенное рвение к науке. Его главными педагогами стали Владимир Бураковский и Владимир Кованов — оба выдающиеся врачи и ученые.

Бокерия — обладатель нескольких десятков государственных наград, среди них ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III, и II степени, «Государственная премия СССР и России, золотой почетный знак «Общественное признание» — за большой личный вклад в развитие отечественной медицины, проведение уникальных кардиохирургических операций с применением новейших медицинских технологий, спасших жизни сотен детей и новорожденных и многие другие.

Лео Антонович — один из авторов телемедицинского проекта «Москва — регионы России», его главная цель: помощь и консультация региональных врачей перед сложнейшими операциями. Сейчас проект действует в 16 регионах России и Белоруссии. Как патриот, Лев Антонович постоянно напоминает соотечественникам о важности создания в России по-настоящему здоровой нации. Он возглавляет общественную организацию «Лига здоровья нации», которая пропагандирует активный и здоровый образ жизни.