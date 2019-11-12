Нью-Йорк, 12 ноября. Американская компания Facebook может тайно использовать камеру iPhone, пока пользователь листает ленту новостей в социальной сети. К такому выводу пришел Джошуа Маддукс.

Своим открытием он поделился с подписчиками в микроблоге Twitter. Пользователь обратил внимание на подозрительную активность камеры его смартфона в фоновом режиме, пока он просматривал публикации в приложении Facebook для iOS.

Маддукс поначалу решил, что проблема в его телефоне. Однако еще пять iPhone, работающих на iOS 13.2.2, подтвердили его опасения.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl — Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) 10 ноября 2019 г.

На слово СМИ пользователю не поверили и решили сами проверить, действительно ли камера iPhone активно функционирует во время пролистывания ленты новостей в Facebook. Журналисты были неприятно удивлены — они также увидели странное поведение приложений. Примечательно, что камера не работает лишь в том случае, если приложению Facebook не предоставили разрешение на доступ к ней. Однако делают это далеко не многие пользователи.

Пока не совсем ясно, идет ли речь всего лишь об ошибке в iOS, учитывая весьма негативный послужной список американской компании, связанный со случаями нарушения конфиденциальности данных пользователей.

Один из таких инцидентов произошел буквально в прошлом месяце. Компания по кибербезопасности DeviceLock сообщила, что в соцсети Instagram, которая принадлежит Facebook, произошла утечка персональных данных пользователей. Преступники за 22 тысячи долларов продавали базу данных из 20 миллионов аккаунтов. Почти 20 тысяч страниц оказались в открытом доступе.

Известно также, что Facebook незаконно собирает информацию: например, отслеживает сайты, которые посещал пользователь. Для этих целей на платформе была создана рекламная система Beacon. О незаконном сборе данных стало известно в 2009 году, тогда разгорелся громкий скандал. Однако Facebook продажа личных данных пользователей сошла с рук. Социальная сеть при этом хранит личные данные пользователей даже после удаления информации. И это далеко не все факты, доказывающие, что Facebook — инструмент западных спецслужб.

Кроме того, компания на протяжении длительного времени ведет недружественную по отношению к России политику, используя методы идеологической цензуры, а также осуществляя прямое вмешательство в российские выборы. Так, Роскомнадзор высказал замечание американской компании за распространение политической рекламы в день тишины и день голосования 8 сентября.

Помимо этого соцсеть заблокировала десятки аккаунтов, страниц и групп, которые связаны с народной дипломатией между РФ и Африкой, ввиду того, что Москва выходит на новый уровень взаимодействия практически во всех сферах с африканскими странами. Подобная политическая цензура, отметим, началась еще в 2016 году под видом «борьбы с фейковыми новостями».