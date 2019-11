Facebook уличили в тайной слежке за владельцами iPhone через камеру

Нью-Йорк, 12 ноября. Американская компания Facebook может тайно использовать камеру iPhone, пока пользователь листает ленту новостей в социальной сети. К такому выводу пришел Джошуа Маддукс.

Своим открытием он поделился с подписчиками в микроблоге Twitter. Пользователь обратил внимание на подозрительную активность камеры его смартфона в фоновом режиме, пока он просматривал публикации в приложении Facebook для iOS.

Маддукс поначалу решил, что проблема в его телефоне. Однако еще пять iPhone, работающих на iOS 13.2.2, подтвердили его опасения.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl