Клименко поддержал взаимовыгодный диалог государства с интернет-сообществом

Москва, 12 ноября. Известный российский деятель IT-индустрии Герман Клименко высказал пожелание, чтобы государство больше взаимодействовало с профессионалами в развитии Сети. Действительно важные и нужные всем решения необходимо принимать совместными усилиями, заявил Клименко в интервью Федеральному агентству новостей.

ФАН обратилось за комментарием к бывшему советнику президента РФ по вопросам развития Интернета в преддверии «Недели российского Интернета» (RIW). Это крупнейшее мероприятие пройдет в Москве в середине декабря.

«Я сам участвовал, — сказал он. — Это чисто профессиональная история, чисто профессиональные встречи».

По словам Клименко, раньше представители IT-индустрии регулярно доносили до адресатов свои комментарии к тем или иным законам по близкой ему тематике.

«RIW как встреча [представителей] отрасли — это, конечно, всегда хорошо. Помню, и (спикер ГД РФ Вячеслав) Володин приходил, и руководители думских комитетов. Будем надеяться, что диалог будет продуктивным», — сказал Клименко.

Во вторник в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная очередной «Неделе российского Интернета». На ней, в частности, выступили депутат Леонид Левин и представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.

«Неделя российского Интернета» (Russian Internet Week) — крупнейшая в стране конференция и выставка высоких технологий, которая проходит с 2008 года. Это основная площадка для диалога среди представителей бизнеса, государства, стартапов и специалистов, а также место проведения масштабных «митапов», презентаций, пресс-конференций и мастер-классов.

В рамках деловой программы сейчас запланировано более 20 тематических блок-конференций и десятки практических мастер-классов, где с докладами выступят более семисот спикеров, представителей отрасли, бизнеса, государства и IT-сообщества.

На выставке гостей ждет экспозиция достижений российских и зарубежных IT-компаний, нацеленная как на профи, так и на рядовых пользователей Рунета и цифровых технологий.

RIW уже в 12-й раз объединит крупных отраслевых игроков, их проекты, инвесторов и представителей государства. «Неделя» зарекомендовала себя как экспертная и образовательная площадка для конструктивного профессионального диалога, межотраслевого общения, диалога с властью, обмена опытом и достижениями IT-сферы.

