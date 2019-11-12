Автоэксперты рассказали, как уменьшить число аварий и штрафов на дорогах России

Россия на сегодняшний день является мировым лидером по выписанным штрафам за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Даже в США, где машин в пять раз больше, штрафов выписывается меньше», — отметил Шумский на пресс-конференции, посвященной запуску национального проекта по разработке новых правил удобного дорожного движения.

Тем не менее, считает эксперт, безопасность на дорогах России, если и увеличивается, то отнюдь не столь быстрыми темпами, как это могло бы происходить. По его мнению, проблема не в том, что россияне — плохие и незаконопослушные водители. Нужно выстраивать систему дорожного движения таким образом, чтобы она настраивала водителя на максимально комфортное и неагрессивное вождение, констатировал Шумский.

«Цель организации дорожного движения нормативно не определена. Считается, что наша главная задача — обеспечение безопасности, в то время как цель дорожного движения именно в том, чтобы это движение происходило, не причиняя неудобств его участникам», — объяснил специалист.

По подсчетам экспертного центра «Пробок.нет», ежегодно гибнут 1,5 тысячи водителей, которые не нарушают ПДД. Одна из самых актуальных проблем во время аварии — необходимость оформить протокол о ДТП прямо на месте инцидента. Это нередко создает сложности для движения других машин: данная процедура таит немалый риск для попавших в ДТП водителей.

«Бывает, что люди, у которых было лишь небольшое повреждение автомобиля, погибают из-за того, что на них наезжают грузовые машины, водители которых не заметили аварийного знака на дороге. В результате иногда погибают или получают ранения даже сотрудники ГИБДД, приехавшие на место аварии», — рассказал Шумский.

По мнению эксперта, идущая цифровизация всех сфер жизни создает все больше возможностей, когда можно зафиксировать аварию без непосредственного приезда на место происшествия инспекторов ГИБДД. Или по крайней мере — с возможностью отъехать на обочину.

По мнению Шумского, назрела необходимость разработать систему бонусов для хороших водителей и унифицировать систему правил дорожного движения в разных странах.

«Россия может и должна стать лидером этого процесса», — считает руководитель экспертного центра «Пробок.нет».

По мнению профессора Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Султана Жанказиева, необходимо системно менять подход к обеспечению дорожной безопасности.

«Порядка 70% населения мира к 2030 будет жить в городских агломерациях. Уже сегодня меняются нюансы проявления конфликтности на дороге. В частности, среди водителей все больше тех, кто так или иначе зарабатывает «на колесах». То есть у них гораздо меньше мотивации вести себя корректно по отношению к другим водителям во время пробок, поскольку от быстроты их движения зависит их заработок», — констатировал Жанказиев.

Одним из способов решения проблем на дорогах он видит внедрение беспилотных автомобилей. Один такой автомобиль создан учеными МАДИ.

«Я ручаюсь за его безопасность для пешеходов. Но до сих пор нет ясности, как нам организовать работу по внедрению беспилотников в реальное дорожное движение. Видимо, необходимо более широкое участие общества при испытаниях этого типа автомобилей», — отметил профессор.

В свою очередь заместитель руководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы Артур Шахбазян считает, что часть предложений экспертного центра «Пробок.нет» уже хорошо себя зарекомендовали на практике.

«Число ДТП и смертельных исходов в результате происшествий на дорогах неуклонно снижается. За последние 10 лет их стало в два раза меньше», — рассказал он.

В данный момент, считает чиновник, в Москве назрела необходимость сужения ширины автомобильных полос, а также удаления избыточных дорожных знаков.

«Это так называемый баннерный эффект, — уточнил он. — Люди просто перестают воспринимать информацию, когда ее слишком много».

По его словам, сам принцип, что в дорожном движении должно быть меньше запретов и больше удобства поддерживается руководством Москвы.

Руководитель программы «Главная дорога» на НТВ Илья Скрябин считает, что правила ПДД в России должны быть переписаны понятным, не юридическим, языком. В целом они должны быть просты и понятны, уточнил он.

«В соседней Белоруссии система ПДД устроена проще и понятнее, чем у нас», — привел он пример.

Отметим, что Россия находится на 84-м месте по безопасности дорожного движения. Ежедневно на российских дорогах погибают в среднем 50 человек. В 2018 году число погибших превысило 18 тысяч жертв ДТП.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект об отмене штрафов за превышение автомобилем средней скорости движения.