«Сочи» рассматривает трех специалистов на замену Точилину

Сочи, 12 ноября. Футбольный клуб «Сочи» активно ищет главного тренера, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Клуб общается с потенциальными наставниками команды, но решение по Александру Точилину пока не приняли. Не исключено, что 45-летний специалист может продолжить работу с командой до зимней паузы.

Известно о трех кандидатах, с которыми контактировали представители клуба. В их числе бывший наставник «Кубани» и «Динамо» Дан Петреску.

Предварительные беседы были с Курбаном Бердыевым и Олегом Кононовым. В «Сочи» также обсуждался вариант с приглашением Дмитрия Хохлова, но последний не согласился возглавить команду.

«Сочи» после 16 туров имеет 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.