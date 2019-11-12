Восстановление Сирии напрямую зависит от возврата захваченных США месторождений нефти

Москва, 12 ноября. США обязаны вернуть захваченные под предлогом «охраны» территории с нефтью в Сирии, заявил эксперт Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Расположенную в городе ат-Табка гидроэлектростанцию, которая является крупнейшей в Сирии, восстановили наполовину. До начала военных событий ГЭС обеспечивала электроэнергией значительную часть республики, но в годы войны сильно пострадала от рук террористов. Местные специалисты смогли собрать четыре станции благодаря запчастям разрушенных гидроагрегатов.

Долгов назвал новость о частичном запуске ГЭС в ат-Табке очень позитивной, поскольку Сирия для возвращения к нормальной жизни нуждается в энергии. И речь не только об электричестве, но и о мазуте и нефти.

«Восстановление крупнейшей ГЭС – это важный этап для страны. Он открывает Дамаску дополнительные возможности для вывода из стагнации экономики и выхода на сколько-нибудь устойчивые темпы развития в среднесрочной перспективе», — отметил востоковед.

Эксперт был возмущен заявлениями американцев, которые утверждают, что несколько сотен солдат США находятся на северо-востоке САР, чтобы «защитить» нефтяные месторождения республики. По мнению Долгова, это «вверх цинизма политики США».

«По сути, Америка совершила аннексию целых районов суверенного государства и, не скрываясь, грабит его нефтяные запасы через подставные компании. Такая ситуация привела к тому, что Сирия не может удовлетворить собственную потребность в нефти и мазуте, а она очень велика – страну нужно поднимать из руин», — подчеркнул востоковед.

Он также отметил, что Сирии помогает Россия и Иран, но Дамаск должен вернуть под свой контроль оккупированные США территории, где добываются нефть и газ.

«Оккупированные американцами районы Сирия должна получить под свой контроль вместе с добывающей нефть и газ инфраструктурой, которая отнюдь не дешева и закупалась Дамаском за государственные деньги. Месторождения необходимо вернуть – Сирия в них крайне нуждается», — сказал эксперт в беседе с «Экономикой сегодня».

Кроме уже имеющихся месторождений, у Сирии есть перспективные точки, которые вполне могут дать Дамаску определенный ресурс для развития, добавил востоковед. Однако, по его словам, в данный момент сирийской экономике важно получить доступ к нефтегазовым ресурсам, которые преступным образом осваивают США.

«Без доступа к этому ресурсу Сирия не сможет набрать существенных темпов в восстановлении страны, так как вынуждена будет тратить огромные средства на импорт энергоносителей», — заключил эксперт.

Ранее сирийский лидер Башар Асад заявил, что нефть могла стать основной причиной вторжения американского контингента в Сирию. Многие эксперты в свою очередь уверены, что богатства республики стали веской причиной для незаконного нахождения США в этой стране.

Американские специалисты крадут нефть у сирийцев при содействии курдских боевиков, которые сотрудничают с террористами «Исламского государства»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН). Курдские формирования захватили часть территории САР под предлогом борьбы с ИГ1 и начали дискриминировать местное население. В то же время известно, что курдские бандформирования не ведут боевых действий против членов «Исламского государства», а помогают американцам грабить республику.

1 Организация запрещена на территории РФ.