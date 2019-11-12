Украина впервые показала элемент ракеты для «уничтожения Крымского моста»

Киев, 12 ноября. На Украине впервые публично продемонстрировали головку самонаведения противокорабельной ракеты Р-360, входящей в состав комплекса РК-360МЦ «Нептун». Об оборудовании рассказали в украинской компании Defense Express.

Несмотря на гриф секретности, который обычно присваивается изделиям подобного типа, некоторые характеристики устройства все же оказались раскрыты.

По информации компании, этот элемент отвечает за точность попадания ракеты в цель и является одним из самых сложных ее составляющих. Именно поэтому характеристики устройства держатся в тайне.

Головка самонаведения создана компанией «Радіонікс» и относится к комбинированному активному радиолокационному двухдиапазонному типу. Эта новейшая разработка имеет сверхвысокие углы обзора, поэтому способна увидеть и захватить цель на дистанции до 50 км. Также она устойчива к радиолокационным помехам противника.

Во время первого этапа полета противокорабельной ракеты (ПКР), следуя на низкой траектории, она управляется инерциальной системой, которая работает во взаимодействии со спутниковой навигацией. При приближении к цели ракета поднимается на высоту нескольких сотен метров и включает головку самонаведения.

После распознавания объекта, подлежащего уничтожению, ПКР снова возвращается на сверхмалую высоту.

Кроме того, ракета в состоянии следовать за активно маневрирующими целями, поскольку головка обладает максимальными углами отклонения в ±60°. У американской ПКР Harpoon аналогичный показатель составляет ±45°. На Украине гордятся тем, что по этому критерию их оружие превосходит аналог США.

Ранее бывший пресс-секретарь Совета национальной безопасности обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ВСУ «способны уничтожить» Крымский мост «за считанные минуты», используя ракеты «Нептун».

В мае 2019 года украинский ракетный комплекс «Нептун» прошел новые огневые испытания, которые состоялись на одном из военных полигонов Одесской области страны. В отчете «Укроборонпрома» тогда заявили, что теперь «становится возможным обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом».

В октябре Украина похвасталась мощным оружием, способным противостоять «армии РФ в Донбассе». Тогда директор Defense Express Сергей Згурец рассказал о новинках национального вооружения, которое в случае необходимости сможет дать отпор «российским войскам» на юго-востоке Украины.