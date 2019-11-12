В СЦКК объяснили, могут ли военные ДНР вернуться в Петровское из-за обстрелов ВСУ

Донецк, 12 ноября. Обстрелы населенного пункта Петровское со стороны подконтрольной Киеву Богдановки дают право Народной милиции Донецкой Народной Республики вернуться на ранее оставленные позиции на линии соприкосновения.

При этом ДНР пока не планирует этого делать, надеясь, что нарушения режима тишины совершили некие неподконтрольные украинскому командованию формирования, и в дальнейшем ситуация стабилизируется. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

«Конечно же, это (обстрелы — Прим. ФАН) является нарушением режима прекращения огня, несмотря на то, что не все обстрелы, произошедшие в течение трехдневного процесса отведения вооружений и сил, а также после него, были зафиксированы в пределах участка. Из пяти обстрелов в пределах участка были зафиксированы два. Остальные три — за пределами, но в пятикилометровой зоне около него» — сообщил он.

По словам собеседника ФАН, в обоих случаях в Петровском присутствовали представители СММ ОБСЕ. Например, 10 ноября, в воскресенье, когда глава представительства ДНР в СЦКК генерал-майор Руслан Якубов и заместитель главы миссии СММ ОБСЕ Марк Этерингтон проводили совместную инспекцию, всем там находившимся было хорошо слышно нарушение режима прекращения огня со стороны Украины в пределах участка разведения.

«Об этом инциденте СММ ОБСЕ уведомила мировое сообщество своем свежем отчете, который вышел вчера вечером. В документе подтвержден данный факт» — уточнил Якубов.

Что же касается того, как повлияют случаи нарушения прекращения огня на дальнейшие процессы на участке, то здесь, по его словам, все будет зависеть от того, что сегодня будет решено в Минске.

«На самом деле в случае нарушения режима прекращения огня любая из сторон согласно рамочному соглашению имеет право вернуть свои силы и средства назад, — отметил глава ДНР в СЦКК.

«Это оговорено в рамочном соглашении, этот документ предполагает возврат сил и средств в случае нарушения режима прекращения огня. На данный момент ДНР не планирует этого делать, поскольку мы все-таки надеемся, что это, возможно, были провокации со стороны вооруженных формирований, не особо контролируемых украинским командованием. Мы надеемся, что в ближайшее время ситуация стабилизируется, и процесс будет продолжаться дальше. Как уже было отмечено в опубликованном сегодня заявлении, ДНР уведомила ОБСЕ об успешном окончании вывода живой силы, техники и вооружения, а также о готовности к началу проведения противоминных мероприятий и последующему демонтажу фортификационных сооружений. С 13 числа при получении аналогичного уведомления от украинской стороны мы готовы приступить к этому процессу», — подчеркнул собеседник ФАН.

Руслан Якубов обратил внимание на то, что сегодня — день Минских переговоров , и эта тема, естественно, станет на них топовой.

«Дальнейшая судьба участка будет зависеть от того, какая оценка на Минской переговорной площадке будет дана происходящему» — уверен он.

Вместе с тем, в связи с обстрелами Петровского у общественности, в первую очередь — в ДНР, возникает вполне логичный вопрос: если 9 ноября началось разведение сил, подтвержденное обеими сторонами, и вчера, 11 ноября, в Киеве заявили об окончании отвода со своей стороны, то кто же ежедневно обстреливает этот населенный пункт?

«Безусловно, вооруженные формирования с обеих сторон остаются вблизи участка разведения. Между позициями сторон должна образоваться двухкилометровая буферная зона. Вы прекрасно понимаете, что на расстоянии 2 км обстрелы все равно слышны. На самом деле мог кто-то стрелять, находящийся за пределами участка, но вблизи его, поэтому мы все слышим и фиксируем. Однозначно говорить, что в пределах участка находятся вооруженные лица либо вооружения, — нельзя, потому что это в первую очередь должно быть проинспектировано и зафиксировано СММ ОБСЕ и опубликовано на их официальном сайте в специальном оперативном отчете», — констатировал Якубов.

По его словам, защитники ДНР тоже далеко не отошли.

«Все отходят четко на определенное расстояние. А дальше мы можем размещать военнослужащих, окапываться, создавать укрепрайоны. Украинская сторона делает то же самое!» — уточнил он.

Как рассказал в беседе с ФАН Якубов, 12 ноября снова был выезд СММ ОБСЕ в Петровское.

«Наблюдатели прошли по дороге, по которой 9 ноября выходили бойцы НМ ДНР — это хорошо видно на многих фотографиях и видео с разведения. Итоги инспекции ОБСЕ в ближайшее время планирует обнародовать. Точно так же они должны проинспектировать украинскую сторону участка. Если нашу они осмотрели сегодня, то на инспекцию украинской стороны они запросили двое суток. После этого они выпустят специальный отчет, аналогичный тому, который был выпущен по результатам обследования района Золотого в Луганской Народной Республике. К следующему этапу, противоминным мероприятиям, имеет смысл приступать только после этого», — сообщил он

Собеседник ФАН отметил, что детали сегодняшней инспекции были доложены на минскую переговорную площадку.

«Переговорщики в курсе. Дальнейшее будет теперь определяться там», — подытожил он.

Напомним, что накануне, 11 ноября, завершилось разведение живой силы, техники и вооружений на третьем пробном участке в районе села Петровское Донецкой Народной Республики, предусмотренное рамочным соглашением.

При этом защитники ДНР отвели свое небольшое подразделение непосредственно 9 ноября на глазах у многочисленных журналистов, среди которых была корреспондент Федерального агентства новостей, а также представителей СЦКК и ОБСЕ. Украинская армия в этот день отвела лишь часть сил, запросив себе на процесс разведения три дня. 11 ноября в Киеве объявили об окончании отвода сил.

Вместе с тем, Петровское по-прежнему неоднократно подвергалось за эти дни обстрелами из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов со стороны подконтрольной Украине Богдановки.