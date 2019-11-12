Теракты в Сирии могут привести к новой операции Турции против курдов, считает эксперт

Москва, 12 ноября. Вооруженные бандформирования курдов, регулярно устраивая провокации на северо-востоке Сирии, вынуждают Турцию начать новую антитеррористическую операцию. Такое мнение выразил директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Накануне в Камышлы на севере Сирийской Арабской Республики прогремели несколько взрывов. В результате погибли не менее семи человек, десятки получили ранения.

По предварительной версии, устроить теракт могли курдские радикалы, ранее покинувшие этот район. Случай в Камышлы далеко не единственный. Не так давно на границе Сирии и Турции взлетел на воздух заминированный автомобиль, а в Хасаке взорвалась машина турецкой армии.

Исаев уверен, что если ситуация в САР не изменится, Анкаре придется начать новую операцию против курдских боевиков.

«Не исключаю, что Турция возобновит свою операцию «Источник мира» на севере САР в связи с нарушениями режима перемирия со стороны курдских бандгрупп», — цитирует его New Inform.

Напомним, с 9 по 22 октября Турция вела военную операцию «Источник мира» в приграничных районах Сирии против курдских радикалов. Анкара стремилась создать зону безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Курдские бандформирования в 2017 году захватили Заевфратье и начали угнетать местное население — арабов-суннитов. Оккупанты стали незаконно качать нефть, являющуюся достоянием сирийского народа, и контрабандой вывозить в другие страны.

США, увидев, насколько экономически сильной становится Сирия, ввели против нее санкции, которые впоследствии не постеснялись нарушить — стали воровать важный ресурс. Причем делать это руками курдских боевиков.

Из-за американских санкций Сирия не может торговать собственной нефтью, которая тем не менее появилась на мировом рынке благодаря незаконной схеме США. Однако доходы от ее продажи получает Вашингтон — ежемесячно свыше 30 миллионов долларов.