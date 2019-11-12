Миссия МВФ прибудет на Украину для обсуждения новой кредитной программы

Киев, 12 ноября. Представители Международного валютного фонда (МВФ) приедут в Киев, чтобы обсудить с властями Украины новую кредитную программу. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.

По его словам, миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом прибудет в Киев 14 ноября. Представители МВФ планируют обсудить с властями Украины новую кредитную программу.

«Миссия МВФ прибудет в Киев 14 ноября для продолжения обсуждений с представителями властей новой программы, которая будет поддерживаться МВФ», — сказал Люнгман.

Стоит отметить, что в конце 2018 года МВФ утвердил новую кредитную программу для Украины на 2019 год. Общая сумма новой программы составляет 3,9 миллиардов долларов. В конце декабря 2018 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов. Для получения очередного транша Киев был вынужден подписать меморандум о сотрудничестве с МВФ, который обязал украинские власти поднять стоимость газа для населения до уровня европейских цен. До конца 2019 года Киеву придется повысить цену на газ для населения еще на 40%.

Стоит отметить, что ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен расторгнуть программу сотрудничества с МВФ и объявить дефолт. По его мнению, дефолт позволит Киеву перезапустить систему государственных финансов. При этом Коломойский отметил, что Украина находится в состоянии технического дефолта с 2015 года. Он также добавил, что в 2019 году выплаты на обслуживание государственного долга Украины составят 40% от общего объема госбюджета.