Против Владимира Соловьева на Украине возбудили уголовные дела. События дня. ФАН-ТВ

Рабочая поездка Медведева в Сибирь Россия должна войти в пятерку стран — лидеров по научным исследованиям и разработкам. Такую задачу поставил Дмитрий Медведев на совещании о роли центров геномных исследований. Премьер-министр находится в Сибири с рабочим визитом. 12 ноября он посетил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области. Глава Кабмина отметил, что вакцины, которые выпускают наши специалисты, не имеют аналогов. Сейчас актуальная задача — ускорить развитие российских генетических технологий, которые будут применяться и в медицине, и в сельском хозяйстве, и в промышленности. В рамках национального проекта «Наука» в России построят не меньше 16 специализированных центров, в том числе три из них — по геномным исследованиям. «Из федерального бюджета планируется выделить для центров на ближайшую перспективу 11 млрд рублей. Центры будут участвовать в выполнении федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на период до 2027 года. Речь идет о создании препаратов для диагностики, лечения, профилактики онкологических, сердечно-сосудистых, опасных вирусных инфекций, таких как ВИЧ, грипп, корь и ряд других», — отметил Дмитрий Медведев . В центре «Вектор» Дмитрий Медведев также дал старт производству вакцины от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго. Вспышка вирусной инфекции там началась с прошлого года, заболели уже больше трех тысяч человек. Добавлю, что после Новосибирска, председатель российского правительства поездом отправился в столицу Алтайского края. В пути он провел совещание по инвестиционной программе РЖД. А в Барнауле Дмитрий Медведев намерен обсудить реализацию национальных проектов.

Дело на Соловьева Против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине возбудили два уголовных дела. Статьи — посягательство на территориальную целостность страны. За свободу слова в Незалежной обещают лишить журналиста реальной свободы на 12 лет. Как сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, чуть ли не каждый день Соловьев резко выражается о Киеве. Телеведущий на это отреагировал с иронией. Он отметил, этот случай еще раз показывает, как Киев понимает европейские ценности и права журналистов. Сам Соловьев на территории страны не был и ничего не нарушал. «Им это не нравится — соболезную. Они считают, что я нарушаю их законы — а я не субъект их права, я не гражданин Украины и не нахожусь на их территории. То есть они даже юридически безграмотны», — сказал Соловьев. Инакомыслие и широкий взгляд на проблему в Киеве не приветствуются. Это доказала и, к примеру, история главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его задержали в мае прошлого года и обвинили в госизмене. Политологи отмечают, что киевским властям просто не нравилось, что журналист не боялся смотреть на жизнь страны с разных сторон. Таким образом, они пытались заставить его замолчать. Кстати, сам Вышинский прокомментировал ситуацию с Владимиром Соловьевым. Он отметил, что у телеведущего всегда есть две точки зрения, а на украинском телевидении такой принцип не соблюдается.