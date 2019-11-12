Как известно, виновного в поджоге Успенской церкви подростка признали психически невменяемым и обязали к принудительному учению. Удивляет простота, с какой сатанист совершил свое преступление.



Между тем, памятников деревянного зодчества в России все меньше. На Русском Севере до наших дней сохранились лишь 130 деревянных храмов XV–XVIII веков из почти полутысячи, существовавших к 1917 году.



Во время своего командировки по Русскому Северу корреспондент ФАН не раз наблюдал, что деревянные шедевры находятся совсем без охраны под открытым небом. Как, например, древнейшая на Кольском полуострове церковь Успения Богородицы в поморском селе Варзуга 1674 года постройки.



Видимо, одна из болезней информационного общества, когда люди стремятся обратить на себя внимание любой ценой, даже совершая преступления, быстро не пройдет.



Может быть, мы подошли к той черте, когда к каждому шедевру деревянного зодчества должен быть приставлен охранник? Если, конечно, не хотим остаться без аутентичных памятников.

