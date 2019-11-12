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12 НОЯБРЯ 2019

С миру по нитке

Репортаж ФАН о восстановлении шедевра русского деревянного зодчества — храма Успения в Кондопоге
Сбор денег на восстановление сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге идет пока не очень активно. Собрано немногим более 8 миллионов рублей. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил директор фонда Северный духовный путь Александр Лысенковский.

Триста тысяч из них уже потрачено на то, чтобы возвести деревянный защитный купол над обгоревшими останками. Одновременно идут работы по созданию проекта восстановления шедевра деревянного зодчества. На это выделяются деньги из федерального бюджета. А вот само восстановление будет идти уже исключительно на пожертвования.

Пока даже приблизительно сказать о том, какая необходима будет сумма, специалисты не решаются.
Так еще полтора года назад выглядел храм Успения
Странное охватывает чувство, когда видишь дорожные знаки в Кондопоге, указывающие путь к Успенской церкви, сгоревшей в прошлом году. Тогда видеокадры с охваченной огнем святыней взбудоражили всю страну. И до сих пор для горожан это очень большая утрата.

Чувство было такое, словно близкого человека потерял. Она была неотъемлемой частью нашего города, делится с корреспондентом ФАН местный житель Василий.
У нас есть уже выросшие прихожане, которые детьми ходили в Успенскую церковь, где работала воскресная школа. Для них, да и для нас это был не просто шедевр деревянного зодчества, а родное место»,
— рассказывает священник кондопожского храма Рождества Богородицы отец Алексей Шейкин.
В сентябре этого года, спустя год с небольшим после пожара, московские специалисты из «Спецпроектреставрации», сотрудники Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия, архитектурно-реставрационный центр «Заонежье» и волонтеры начали работы по консервации того, что осталось от сгоревшей церкви.

«Они делают маркировку, замеры, осуществляют сортировку конструкций. Все работы ведутся на добровольческой основе, специалисты и волонтеры прибывают на место за свой счет и работают бесплатно», — написал на своей странице «ВКонтакте» глава Карелии Артур Парфенчиков.

Сейчас прихожане сгоревшей церкви ходят на службу в новый храм Рождества Богородицы.
Перед началом работ по восстановлению Успенской церкви мы провели на месте пожара молебен. Возможно, что настоятель примет решение проводить их в последующем, например на Праздник Успения Богородицы»,
— рассказывает отец Алексей.
На месте трагедии сейчас тишина. Печально чернеют пронумерованные обугленные бревна, прикрытые деревянным куполом от непогоды. Они деформировались от огня, и вряд ли хотя бы какую-то часть из них удастся использовать при строительстве новой церкви.

Однако, возможно, старинное дерево используют при создании иконостаса или каких-то иных частей внутреннего убранства церкви, чтобы хотя бы таким образом сохранялась преемственность.
По словам священника, прихожане перечисляют деньги на восстановление дорогой им церкви, принимали участие в разборе обгоревших бревен. И в будущем всегда готовы оказать посильную помощь реставраторам и строителям.

Отец Алексей считает, что важно восстановить храм, а будет ли он, как и сейчас, принадлежать Кондопожскому музею или перейдет в ведомство Русской православной церкви — вопрос второстепенный.
Если, как и прежде, мы сможем совершать там богослужения, а государство готово взять на себя поддержание нового здания церкви в достойном состоянии, то это будет вполне приемлемый, на мой взгляд, компромисс»,
— говорит собеседник ФАН.
Отец Алексей рассказал корреспонденту ФАН о малоизвестном спасении иконы Рождества Богородицы XVIII века из сгоревшего храма Успения. Она была на реставрации — и потому уцелела, — а теперь находится в действующем храме.
Для верующего человека все, что происходит в жизни, — промыслительно. Но тут особый случай»,
— рассказывает священник.
Дело в том, что рядом с Успенским храмом некогда находилась каменная церковь Рождества Богородицы. Она была разрушена в советское время. Вот из нее-то одноименная икона и попала сначала в церковь Успения, ставшую тогда музеем, а потом и в новый храм. То есть в очередной раз старинная икона избежала гибели и теперь считается одной из главных святынь в Кондопоге.
Кондопожский приход Русской православной церкви на сегодня сделал один из наиболее крупных денежных переводов, рассказал ФАН директор Фонда «Северный духовный путь» Александр Лысенковский. Собрано более 8 миллионов рублей. Идут проектные работы, которые финансирует министерство культуры РФ. Сумму, которую необходимо собрать на восстановление церкви, можно будет назвать только после того, как появятся проект и смета восстановления.

По словам собеседника ФАН, всего было сделано около тысячи транзакций от жертвователей. Наиболее крупные переводы поступили от Общественного фонда имени Ахмата Кадырова, из Валаамского монастыря, от главы Карелии.
В общей сложности порядка 10 человек перевели крупные суммы. Они же постоянно стараются помогать нам. В основном же идут небольшие переводы: люди жертвуют, сколько могут. Как говорится, с миру по нитке. Всех поименно назвать, конечно, не можем, но всем очень благодарны»,
— рассказал Александр Лысенковский.
Чудом уцелевшая икона Рождества
Как известно, виновного в поджоге Успенской церкви подростка признали психически невменяемым и обязали к принудительному учению. Удивляет простота, с какой сатанист совершил свое преступление.

Между тем, памятников деревянного зодчества в России все меньше. На Русском Севере до наших дней сохранились лишь 130 деревянных храмов XV–XVIII веков из почти полутысячи, существовавших к 1917 году.

Во время своего командировки по Русскому Северу корреспондент ФАН не раз наблюдал, что деревянные шедевры находятся совсем без охраны под открытым небом. Как, например, древнейшая на Кольском полуострове церковь Успения Богородицы в поморском селе Варзуга 1674 года постройки.

Видимо, одна из болезней информационного общества, когда люди стремятся обратить на себя внимание любой ценой, даже совершая преступления, быстро не пройдет.

Может быть, мы подошли к той черте, когда к каждому шедевру деревянного зодчества должен быть приставлен охранник? Если, конечно, не хотим остаться без аутентичных памятников.
У нас хватает законодательных норм, которые обязывают сохранять объекты культурного и исторического наследия»,
— так корреспонденту ФАН ответил на этот вопрос член комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Однако, по его словам, недофинансирование этой сферы порождает проблемы.

Руководители музеев-заповедников, к которым относятся шедевры деревянного зодчества, обязаны организовать процесс охраны. Но многое этому мешает, к сожалению. Во-первых, недофинансирование культуры. Еще одна проблема — 44-й федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, отметил депутат Госдумы.
Церковь Успения Богородицы в селе Варзуга
Например, по словам депутата, частное охранное предприятие для охраны можно найти по конкурсу, при этом часто единственным показателем «качества» ЧОПа является цена — кто меньше запросит денег, тот и лучше.

Кроме того, музеи-заповедники часто находятся на значительном удалении от крупных городов или административных центров. На месте часто нет специализированных служб.
Мой длительный опыт руководства Государственным музеем-заповедником Михаила Шолохова в станице Вешенской показывает, что ближайший ЧОП, который можно найти, находился на расстоянии 200 километров. И получилась смешная ситуация — нанятый нами же за значительные деньги ЧОП берет на работу наших же жителей»,
— рассказал Александр Шолохов.
Они на своем опыте создали собственную службу безопасности. Но на это требуются деньги. Увы, в условиях сокращения бюджета приходится иметь дело с той самой оптимизацией.
Мы работаем по 44-му закону, чтобы упростить его, придать человеческий облик. Но без увеличения финансирования проблему сохранения шедевров деревянного зодчества решить не удастся»,
— резюмировал собеседник ФАН.
Успенская церковь в Кондопоге (1774 год) — утраченный памятник заонежской деревянной архитектуры, объект культурного наследия федерального значения. Известна уникальной архитектурой. В скором времени планировалось ее включение в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
Алексей Полубота

Иллюстрации автора и Wikipedia.org
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