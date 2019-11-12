Михаил Хачатурян приглашал в дом священников незадолго до смерти

Москва, 12 ноября. Священники приходили в дом Михаила Хачатуряна за полтора месяца до его гибели. Они прочитали молитвы, освятили хлеб и вино.

Видео со священниками в доме Хачатуряна появилось в Сети, оно датировано 9 июня 2018 года. На кадрах запечатлен глава семьи и его три дочери. Они держат в руках свечки, крестятся и молятся.

Как передает «360», Михаил Хачатурян постоянно давал советы дочерям о безопасности. Он купил им газовые баллончики и настаивал на том, чтобы они брали на прогулку с собой большого лабрадора.

«Баллончик берите с собой. Если его нет, то купите на всех», — говорится в SMS-сообщении Хачатуряна к одной из дочерей.

По словам адвоката потерпевшей стороны Юлии Нитченко, на подруг сестер Хачатурян написали заявление в правоохранительные органы. Их обвинили в подстрекательстве к убийству.

Отмечается, что девушки знали об издевательствах со стороны Хачатуряна-старшего, проводится доследственная проверка.

Напомним, что летом 2018 года на лестничной площадке было найдено тело Михаила Хачатуряна с многочисленными колотыми ранами. Полиция задержала Кристину, Ангелину и Марию.

Дочери сознались в преступлении и заявили, что отец был тираном. Специалист института имени Сербского подтвердил, что у Хачатуряна были вспышки агрессии.

Ранее адвокаты родственников убитого назвали причину убийства. Они считают, что девочки могли пойти на преступление ради денег.