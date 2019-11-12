Аудиторы довольны природоохранной деятельностью оператора «Северного потока — 2»

Москва, 12 ноября. Независимые аудиторы остались довольны природоохранной деятельностью, которую осуществлял оператор «Северного потока — 2» компания Nord Stream 2.

Они обратили внимание на то, что оператор вовремя предоставил квартальные отчеты по экологическому мониторингу за 2018 и 2019 годы. Эти документы не вызывают беспокойства.

«В целом, результаты полутора лет наблюдений подтверждают: воздействия носят локальный и кратковременный характер, их уровень является допустимым, в соответствии с отчетом об оценке воздействия на окружающую среду», — пишет пресс-служба Nord Stream 2.

Компания подчеркнула, что основной объем работ на территории России, который мог оказать влияние на экологию, уже завершен. Речь идет об укладке труб на морском и сухопутном участках маршрута.

Ранее глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что газопровод будет достроен до конца года. По его словам, разрешение на строительство, выданное Данией, было последним барьером на пути реализации проекта. Теперь строительству ничего не мешает.

Напомним, что газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главным противником проекта являются США и Украина. Вашингтон видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим более дорогим сжиженным газом. Киев же опасается потерять доходы от транзита российского газа, поскольку «Северный поток — 2» строится в обход Украины.