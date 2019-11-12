Эквадор отказал самолету с Моралесом на борту в посадке для дозаправки

Мехико, 12 ноября. Власти Эквадора отказали самолету Gulfstream 550 ВВС Мексики с экс-президентом Боливии Эво Моралесом на борту в возможности пролета над своей территорией и посадки для дозаправки. Об этом сообщил мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард.

«Потребовалось обогнуть Эквадор, поскольку они не разрешили войти в свое воздушное пространство», — уточнил глава ведомства.

Самолету пришлось пролететь над нейтральными водами Тихого океана, добавил Эбрард. Он обратил внимание, что по этой причине прилет Моралеса в Мехико задерживается на час.

«Мы ожидаем, что борт с Моралесом прибудет примерно в 11.00 (по местному времени, 20.00 по московскому. — Прим. ФАН)», — заключил Эбрард.

Напомним, Моралес вступил на пост президента Боливии в январе 2006 года. С тех пор его несколько раз переизбирали. На прошедших недавно очередных выборах политик одержал победу, однако его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета.

Итоги выборов привели к массовым протестам в стране. Моралес заявил, что уходит в отставку ради предотвращения большего насилия в отношении тех, кто выступает в его поддержку. Второй оппозиционный вице-спикер Жанин Аньес объявила, что высшая власть переходит к ней.

Власти Мексики приняли решение предоставить политическое убежище Моралесу из гуманитарных соображений. По мнению МИД Мексики, жизнь и здоровье политика в Боливии находятся под угрозой.

Моралес пообещал вернуться в страну «с большей силой и энергией».