Лавров и глава МИД Франции обсудили Украину и Сирию на переговорах в Париже

Париж, 12 ноября. Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили ситуацию в Сирии и урегулирование внутриукраинского конфликта, сообщила пресс-служба МИД РФ.

Главы дипведомств провели на Парижском форуме мира переговоры, на которых состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

«Обсудили ситуацию в Сирии, в частности, в контексте запуска в Женеве 30 октября с.г. работы Конституционного комитета», — говорится в сообщении.

Помимо этих тем, в центре внимания оказались вопросы стратегической стабильности, сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и урегулирования конфликта на Украине.

Глава внешнеполитического ведомства РФ находился во Франции с рабочим визитом 11-12 ноября, он принял участие во втором Парижском форуме мира, где выступил на сессии «Мастер-класс».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота. Киев в ответ на заявления Луганска и Донецка о независимости начал военную кампанию против республик Донбасса. Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске.

Сирийский кризис начался в 2011 году. В настоящее время власти республики занимаются восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев на родину. Конституционный комитет по Сирии, который подготовит конституционную реформу, начал работу 30 октября.