Киев, 12 ноября. Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия объяснил, почему украинский президент Владимир Зеленский хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

По мнению Арахамии, встреча в «нормандском формате» пройдет до 20 декабря. Он отметил, что украинская сторона заинтересована в этих переговорах.

«Чтобы уйти от минских договоренностей, — назвал он причину в интервью для Liga.net, — потому что они изначально были кабальными условиями, которые вынудили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево. Для того, чтобы из них выйти, нужно перейти в другой формат».

Представитель «Слуги народа» выразил мнение, что Минские соглашения в существующем виде выгодны России. Кроме того, Арахамия убежден, что текущая ситуация в Донбассе якобы устраивает Москву.

«У России не остается ничего, кроме как добавлять туда [в Минские соглашения] новые условия или перейти в другой формат на других условиях, — считает украинский депутат. — А это нам выгодно».

Он предположил, что альтернативная форма переговоров по ситуации на юго-востоке будет включать в себя «большее количество партнеров с более сильной позицией Украины».

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса — нынешних Донецкой и Луганской народных республик — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Киев в ответ начал в регионе силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за время гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек.

Россия, Франция, Германия и Украина выступают гарантами Минских соглашений, который заключили стороны конфликта. Договор нацелен на мирное урегулирование ситуации в Донбассе, однако за весь период действия документа Киев практически не выполнил ни один его пункт.