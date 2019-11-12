Донбасс сегодня: армию Киева захлестнуло воровство, бойцы ВСУ устроили пожар в части

Донбасс, 12 ноября. Украинские войска обстреляли район разведения сил. Женщины-военнослужащие ВСУ устроили пожар в помещении бригады. Бойцы зенитного полка ВСУ распродают топливо. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки вооруженные формирования Украины 23 раза вели обстрел народных республик Донбасса. В ДНР, несмотря на продолжение процесса отвода войск, Вооруженные силы Украины из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелян участок разведения Богдановка-Петровское.

Женщины-военнослужащие ВСУ устроили пожар на позициях

По информации Народной милиции ДНР, женский состав украинской армии по количеству употребляемого алкоголя скоро догонит мужскую часть. На днях представительницы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ группой употребляли спиртные напитки, после чего устроили пожар в помещении технической части. При ликвидации возгорания ожоги получили трое военнослужащих. Комиссия, работающая на месте ЧП, обнаружила, что огнем уничтожена учетная документация на технические средства связи и разведки.

Украинский «защитник»-наркоман дезертировал с передовой

Об очередном происшествии в рядах ВСУ рассказал пресс-офицер УНМ ЛНР Иван Филипоненко. Боец из 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, употребив наркотические вещества и захватив с собой оружие, самовольно покинул расположение части.

Дезертировать у солдата не получилось, так как он был задержан военным патрулем. Сейчас руководство бригады самостоятельно проводит расследование инцидента и не спешит докладывать о произошедшем в штаб ООС.

Зенитчики ВСУ продали 8 тонн ГСМ

Представители 39-го зенитного полка ВСУ в зоне ООС умудрились за месяц слить и незаконно сбыть восемь тонн горюче-смазочных материалов. О зафиксированном факте рассказали в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

В реализации трех тонн бензина и 5 тонн дизтоплива принимали участие должностные лица полка. Все топливо было списано, как использованное при эксплуатации военной техники. На самом деле, указанная техника находится в неисправном состоянии и в ее заправке нет смысла.

Еще один подобный случай произошел в Старобельске Луганской области в расположении того же полка. Сотрудники полиции задержали «на горячем» офицера дивизиона, который сбывал 400 литров дизтоплива местным жителям. Теперь личный состав полка ожидает приезда комиссии из штаба оперативно-тактической группировки «Север».