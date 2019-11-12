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Искусственную елку за 18 млн рублей начали устанавливать в Кемерово

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Икусственную елку за 18 млн рублей начали устанавливать в Кемерово

Кемерово, 12 ноября. Рабочие начали установку новогодней ели на площади Советов в Кемерово, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Установку начали 12 ноября, на монтаж почти двух тысяч веток в 42 яруса потребуется не менее двух недель. В ветки вплетают гирлянды синего, красного и белого цвета.

Как отметили в мэрии Кемерова, высота искусственной ели составляет 25 метров. Дерево на 5 метров выше елки, которую устанавливали в прошлом году, отмечает «Газета Кемерова».

Стоимость ели составила почти 18 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве начали подготовку к новогодним праздникам. В Сытинском переулке ограничили движение перед фестивалем «Путешествие в Рождество».

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